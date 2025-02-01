Минобороны и АОЗ уже не справятся сами: кому по силам разобраться в громком скандале (видео)

Проблемы Минобороны могут сказаться на обороноспособности всей страны

В громкий скандал вокруг деятельности Агентства оборонных закупок (АОЗ) должен вмешаться президент. В противном случае это может представлять угрозу для национальной безопасности Украины.

Такое мнение прозвучало во время подкаста главреда "УП" Севгиль Мусаевой с членами Комитета по обороне Украины Романом Костенко и Сергеем Рахманиным, а также основателем проекта "Наши деньги" Юрием Николовым.

Николов отметил, что в настоящее время уже никто не будет разбираться в том, какие задачи стояли перед АОЗ и как ведомство с ними справилось, а потому его стоит просто ликвидировать.

В то же время Костенко отметил, что Минобороны уже вряд ли сможет распутать ситуацию собственными силами, а потому решать ее необходимо непосредственно президенту Владимиру Зеленскому.

"В таком формате, когда одна сторона обвиняет другую и из-за этого тормозят закупки, от которых зависят жизни людей на фронте… если этот вопрос не решить, то дальше оно не поедет", — отметил он.

Рахманин тоже подчеркнул, что ситуация напоминает "мексиканский сериал", однако проходит в критические для Украины времена. Поэтому он добавил, что президент должен в это вмешаться, как верховный главнокомандующий, глава Ставки и глава СНБО. Нардеп добавил, что если эту проблему не решить, то она скажется на обороноспособности страны.

"Это проблема, которая искусственно созданная. Но она создает огромные риски для всей страны, а не только для ВСУ", — сказал Рахманин и добавил, что считает АОЗ не эффективным закупщиком.

Как сообщалось ранее, 24 января глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что министерство не будет продлевать контракт с главой АОЗ Мариной Безруковой. Он сообщил, что АОЗ должен был своевременно и без задержек обеспечивать фронт всем необходимым.

"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ", — написал он.

При этом Безрукова сообщила, что наблюдательный совет АОЗ продлил с ней контракт еще на год, а потому она не будет выполнять требование Умерова.

По данным Минюста на 31 января АОЗ временно возглавляет Арсен Жумадилов, но Безрукова остается его главой, хотя и "временно отстранена от исполнения обязанностей".