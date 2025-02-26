Получают больше министров? Сколько зарабатывает руководство Полтавской ОВА

В Полтавской ОВА ответили на запрос

Временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в январе 2025 года получил 125 203,92 грн заработной платы до налогообложения. Его предшественник Филипп Пронин в 2024 году ежемесячно получал от 92,8 тыс. до 108,4 тыс. грн.

Согласно ответу Полтавской ОВА на информационный запрос "Телеграфа", после вычета налогов в январе 2025 года Когут получил 96 407,01 грн. В состав его зарплаты входили следующие выплаты:

Должностной оклад – 54 914 грн

Надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 8237 грн

Надбавка за выслугу лет – 18 121 грн

Прибавка за интенсивность труда – 43 931 грн

Денежную помощь на оздоровление или материальную помощь по решению социально-бытовых вопросов Когут в январе не получал.

Для сравнения, в январе 2025 года министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко получил 109 730 грн, что меньше чем у Когута, но больше, чем у Пронина. Вицепремьер-министр Украины по инновациям Михаил Федоров заработал 85 998 грн, а вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина – 110 448 грн, что соразмерно с окладом Когута. Министр экономики Юлия Свириденко в январе получила 96 157 грн, что значительно меньше, чем у руководителя Полтавской ОВА.

Согласно декларации, поданной в НАПК, Владимир Когут совместно с семьей владеет несколькими объектами недвижимости. Среди них жилой дом в Житомирской области площадью 454 кв. м и доля в земельном участке площадью 1200 кв. м в поселке Попельня. Жена Леся Когут имеет в собственности земельный участок 376 кв. м в селе Гатное Киевской области и арендует квартиру в Полтаве площадью 90 кв. м.

В декларации указаны две квартиры в Ирпене, которые находятся в состоянии строительства – 80,2 кв. м и 46,8 кв. м, приобретенные в 2016 году. Обе квартиры строятся на земельном участке, принадлежащем ООО "Ольвия Консалтинг Групп". Кроме этого, в 2023 году Леся Когут приступила к строительству жилого дома площадью 145 кв. м в Гатном Киевской области.

Когут владеет автомобилем Mazda CX-5 (2013 года выпуска), купленным в 2014 году за 283 900 грн. Его жена является владелицей Volkswagen Jetta (2017 года выпуска), приобретенного в 2020 году за 342 000 грн.

Финансовые активы семьи включают: 1,3 млн грн наличными в собственности Леси Когут, 600 тыс. грн у дочерей Вероники и Анастасии, 13602 грн на банковских счетах Владимира Когута.

За прошлый год Когут получил:

548 338 грн зарплаты в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами

зарплаты в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами 129 348 грн зарплаты в Полтавской ОВА

зарплаты в Полтавской ОВА 72 000 грн денежного подарка от матери Надежды Когут

Его жена Леся Когут получила 81 024 грн зарплаты в ООО "МОТТО РИТЕЙЛ" и задекларировала авторское право на музыкальное произведение стоимостью 150 000 грн.

Сколько получал бывший глава Полтавской ОВА Филипп Пронин

Бывший начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин в 2024 году получал зарплату в диапазоне 92 824 – 108 488 грн ежемесячно. После уплаты налогов ему выплачивали 74 723 – 87 333 грн.

Размер его должностного оклада менялся в течение года: в январе составил 80 717 грн, а в декабре увеличился до 94 338 грн. Надбавка за работу в условиях режимных ограничений колебалась от 12107 грн в январе-марте до 14150 грн в декабре. Денежные пособия на оздоровление или социально-бытовые нужды ему не выплачивались.

Согласно декларации, в собственности или пользовании Пронина и его семьи находятся несколько объектов недвижимости. Он пользуется жилым домом в Киеве площадью 189,7 кв. м, оцененным в 1 753 472 грн, вместе с женой Натальей и двумя детьми. Также ему принадлежит доля 20% в квартире в Киеве (157,4 кв. м), квартира в Бердянске (42,1 кв. м) стоимостью 100 000 грн, а также земельный участок 800 кв. м в Киеве. Жена Пронина владеет двумя офисами в Запорожье – 103,4 кв. м и 139,5 кв. м. Кроме того, семья безвозмездно пользуется жилым домом в Полтавской области.

В собственности семьи есть два автомобиля: BMW X4 (2019 года выпуска), принадлежащий жене, но им пользуется сам Пронин, и BMW 730LD (2017 года выпуска), также записанный на жену.

В 2024 году он получил 1051198 грн зарплаты за работу в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами и 223191 грн в Полтавской ОВА. Его жена имела доход от предпринимательской деятельности, но сумма не указана.

Задекларированные финансовые активы включают наличные средства, размер которых не уточняется, а также принадлежащие его жене ценные бумаги.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какой оказалась заработная плата главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.