Дистанционные анонимные минирования по Украине осуществляются по методичке Кремля

Информация распространяется с российских доменов

"Уже скоро по всему городу будет звучать серия взрывов, которая заберет много жизней"… Очередное предупреждение от мифического взрывотехника, который, конечно же, знает, как спрятать взрывчатку и мечтает уничтожить как можно больше украинцев, появилось на телеграм-канале "Телеграммная служба новостей-Украина". Сообщается, что заминированы все суды, ТЦК и торговые центры Полтавы. Эти учреждения вроде бы получают рассылки на электронные адреса с такими сообщениями.

"Телеграф" проверил анонимную информацию. Следуя мерам безопасности, можем сообщить, что названные в этом перечне государственные учреждения и торговые центры работают в обычном режиме.

– Это типичная электронная "методичка", которая распространяется с российских доменов. Мы получаем их регулярно в режиме 24/7, — сказал спикер Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, — В один день злоумышленники "минируют" детсады, во второй — школы, в третий — государственные учреждения. А потом снова по кругу. Конечно, правоохранители на это реагируют, но я не хотел бы много говорить об этом, чтобы лишний раз не привлекать внимания российских пропагандистов и дезинформаторов.

Впрочем, вчера, 4 февраля, школы Полтавы коммунальной формы собственности, учитывая подобные анонимные угрозы, полученные ими на электронные адреса, работали в онлайн-режиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что правоохранители и соответствующие службы проверили школу №236 в Киеве и лицей, которые, по анонимному сообщению, были заминированы. При этом все учащиеся были эвакуированы.