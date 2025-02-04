Выборы могут провести уже в 2025 году? Маркарова объяснила главное условие

Дискуссия может иметь место в будущем

В Вашингтоне не обсуждался вопрос проведения выборов в Украине до конца 2025 года. Несмотря на это, украинская сторона готова к дискуссии, если команда американского президента Дональда Трампа поднимет этот вопрос.

Об этом "Суспильному" сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, при обсуждении темы выборов в 2023-2024 годах дипломаты настаивали на том, что сначала нужно дождаться завершения боевых действий.

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах наша позиция была такова, что для этого нужно завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", — сказала она.

Ранее Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине и России заявил, что в случае прекращения огня Соединенные штаты хотят проведение украинских президентских и парламентских выборов до конца года.

Владимир Зеленский неоднократно отмечал то, что по Конституции Украины проведение голосования не возможно во время действия военного положения. Несмотря на это, он предполагал, что после завершения "горячей фазы боевых действий" у Верховной Рады будет возможность отменить военное положение и назначить дату выборов. Подобного мнения придерживается журналист и экономист Андрей Клименко, который отметил, что ждать ни прекращения огня, ни голосования не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как проводились выборы в других странах во время боевых действий.