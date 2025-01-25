Больше, чем у Трампа: названа зарплата Шевченко в УАФ (видео)

Шевченко уже как год находится на посту в УАФ

Известный украинский спортивный журналист и блогер Игорь Бурбас обратился к президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Шевченко с просьбой опубликовать зарплаты топ-менеджмента организации. К слову, "Шева" уже один год возглавляет украинский футбол.

Соответствующее заявление Бурбас опубликовал на своем YouTube-канале. При этом инсайдер отметил, что по слухам, Шевченко зарабатывает около 50 тысяч долларов (больше 2 млн грн) в месяц.

Бурбас отметил, что, по его информации, в истории Украины только два руководителя украинского футбола получали зарплату. Это Анатолий Коньков, который умер в 2024 году, и Шевченко. Также журналист сравнил зарплату "Шевы" и новоиспеченного президента США Дональда Трампа, который, по информации СМИ, получает около 33 тысяч долларов в месяц.

"Правда ли, что ежемесячная зарплата Андрея Шевченко как руководителя УАФ и комитета национальных сборных составляет около 50 тысяч долларов? Если это правда, то я вас поздравляю. Вы самый высокооплачиваемый руководитель УАФ в истории. И в историю с этим вы уже точно войдете", — заявил Бурбас.

Ранее бывший полузащитник "Динамо" Александр Андриевский обвинил Бурбаса в клевете. Накануне инсайдер заявлял, что хавбек кинул президента Бело-синих Игоря Суркиса.