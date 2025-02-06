Украинцы верят в ВСУ, а ТЦК воспринимают как "зло". Социолог объяснил парадокс

Ни одно государство не существует без принуждения, а это не нравится гражданам

В Украине сложилась парадоксальная ситуация: граждане доверяют Вооруженным силам, однако отрицательно относятся к военнослужащим терцентров комплектования (ТЦК) и соцподдержки, которые являются частью ВСУ и занимаются комплектацией армии.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доктор социологических наук, заместитель директора Института социологии НАН Украины Сергей Дембицкий. Он объяснил огромное количество хейта в сторону ТЦК.

— Когда мы говорим о доверии к ВСУ, это мнение о людях, которые на фронте. О тех, кто остановил войну в первые дни — профессиональная армия. Потом это те, кто добровольно мобилизовался, — говорит социолог. — Есть люди, которые не хотели быть мобилизованными, но их мобилизовали и отправили на фронт. Это люди, с которыми ты хочешь чувствовать родство, потому что сегодня они — "соль земли".

Эксперт объяснил, что в мониторинге Института социологии НАНУ есть вопросы о том, какие социальные группы играют сейчас немаловажную роль в нашем обществе.

— В 2021 году в топ-5 входили мафия, лидеры политических партий и чиновники. В следующий раз мы задали этот вопрос в 2024 году. Так вот, мафия, лидеры политических партий, чиновники вылетели из этого топа. Остались предприниматели, военные, усилились позиции рабочих, крестьян и интеллигенции. Кто вместе все эти группы? Это мы, украинцы. ВСУ — это наша главная часть, — говорит Сергей Дамбицкий.

Он отметил, что вряд ли когда люди говорят о доверии к ВСУ, включают сюда и терцентры комплектования.

— ТЦК — это фактически государственный аппарат принуждения. Без этого не существует ни одно государство. Ожидаемо, что сила, которая к чему-то принуждает тебя, имеет меньше шансов получить общественное одобрение. Люди дифференцируют эти моменты, — подытожил социолог.

Напомним, известный адвокат Ростислав Кравец рассказал "Телеграфу", что несколько приговоров наведут порядок в работе ТЦК.