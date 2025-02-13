Базовый, идеальный и кошмарный: СМИ обнародовали три сценария завершения войны в Украине

Базовый сценарий аналитики считают наиболее реалистичным

От полного восстановления территориальной целостности до потери поддержки Запада — такие варианты завершения войны в Украине обнародовал Bloomberg. Эксперты издания выделяют три основных сценария: базовый, наилучший и худший.

Оптимистичный прогноз предусматривает мощные гарантии безопасности от западных партнеров и вступление Украины в ЕС. Об этом пишет Bloomberg в своем материале от 13 февраля.

Базовый сценарий, который аналитики считают наиболее реалистичным, предполагает сохранение оккупированных территорий под контролем РФ. Возможны локальные обмены территориями, в частности, относительно части Курской области, которую контролируют Силы обороны Украины.

Согласно этому варианту развития событий Украина получит определенные гарантии безопасности. Однако их эффективность будет зависеть от решений будущих политических лидеров, поскольку вступление в НАТО пока исключено. Европейские партнеры постараются убедить Трампа сохранить поддержку Украины, пока ЕС сможет нарастить собственные оборонные возможности.

Наилучший сценарий для Украины предусматривает четкие обязательства США и Европы вмешаться в случае нарушения Россией условий мирного соглашения. Западные союзники также усилят санкционное давление на РФ и помогут развивать украинскую оборонную промышленность. В таких условиях Украина сможет присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих 10 лет.

Худший вариант развития событий связан с возможной утратой интереса Дональда Трампа к украинской проблематике еще до подписания любых соглашений. Это чревато прекращением военной и финансовой помощи со стороны США и переводом ответственности на европейских партнеров.

В Bloomberg предостерегают: даже если переговоры Трампа с Путиным приведут к заключению мирного соглашения, это лишь отсрочит следующую фазу конфликта. Аналитики предполагают, что следующими целями российского диктатора станут страны Балтии, которые он рассматривает как часть своей "восстанавливаемой империи".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после разговора с Путиным Трамп рассказал, продолжат ли США помогать Украине.

Также мы писали, как СМИ отреагировали на состоявшийся в среду разговор Путина и Трампа 12 февраля.