После разговора с Путиным: Трамп рассказал, продолжат ли США помогать Украине

Трамп снова заявил, что Путин якобы хочет мира

Президент США Дональд Трамп, который 12 февраля провел полуторачасовой разговор с Владимиром Путиным, договорился с ним начать переговоры о прекращении войны в Украине. При этом американский лидер заверил, что Вашингтон, будет продолжать оказывать помощь Киеву.

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, передает Голос Америки. По его мнению, в противном случае "Путин бы подумал, что он выиграл".

"И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира", – сказал Трамп.

Напомним, как ранее мы писали, Трамп в этом же разговоре назвал и условия для оказания помощи Украине. По его словам, США хотят, чтобы помощь была "защищена".

Он объяснил, что предыдущая администрация "глупо" передавала деньги Украине, а его администрация планирует получить гарантии возврата своих денег.

"Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (материалы), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, ​​чтобы наши деньги были обеспечены, – сказал Трамп и добавил – И украинцы на это согласились".

Также Дональд Трамп сказал, что возвращение к границам, которые у Украины были в 2014 году, маловероятно, однако возможно, удастся вернуть назад часть оккупированных россиянами территорий.

"Возвращение Украины к границам 2014 маловероятно, но что-то из территорий вернется", — заверил он.

Отметим, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом Доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины хочет мира.