После разговора с Путиным: Трамп рассказал, продолжат ли США помогать Украине
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Трамп снова заявил, что Путин якобы хочет мира
Президент США Дональд Трамп, который 12 февраля провел полуторачасовой разговор с Владимиром Путиным, договорился с ним начать переговоры о прекращении войны в Украине. При этом американский лидер заверил, что Вашингтон, будет продолжать оказывать помощь Киеву.
Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, передает Голос Америки. По его мнению, в противном случае "Путин бы подумал, что он выиграл".
"И, честно говоря, мы будем это делать столько, сколько нужно, потому что мы не хотим, чтобы произошло что-то другое, но президент Путин сейчас хочет мира", – сказал Трамп.
Напомним, как ранее мы писали, Трамп в этом же разговоре назвал и условия для оказания помощи Украине. По его словам, США хотят, чтобы помощь была "защищена".
Он объяснил, что предыдущая администрация "глупо" передавала деньги Украине, а его администрация планирует получить гарантии возврата своих денег.
"Наши деньги будут обеспечены. У них редкоземельные (материалы), у них есть нефть, газ и многое другое, и мы просим, чтобы наши деньги были обеспечены, – сказал Трамп и добавил – И украинцы на это согласились".
Также Дональд Трамп сказал, что возвращение к границам, которые у Украины были в 2014 году, маловероятно, однако возможно, удастся вернуть назад часть оккупированных россиянами территорий.
"Возвращение Украины к границам 2014 маловероятно, но что-то из территорий вернется", — заверил он.
Отметим, что 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом Доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины хочет мира.