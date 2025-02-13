"Нельзя воспринимать однозначно": что в ОП говорят о разговоре Зеленского и Трампа

Трамп хотел убедиться, готов ли Путин к завершению войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с Владимиром Путиным у него создалось впечатление, что российский лидер готов закончить войну против Украины. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Трампом подчеркнул, что не верит словам Путина и убежден, что тот будет пытаться обмануть.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник в Офисе президента. Так собеседник прокомментировал состоявшуюся в среду, 12 февраля, телефонную беседу между главами Украины и США.

"Слово Трампа нельзя воспринимать однозначно. Он очень эмоционален и интуитивен. Президент Трамп сказал, что ему необходимо было услышать, готов ли Путин заканчивать войну, и поэтому он с ним говорил. Впечатление Трампа – Путин готов. Президент Украины сказал, что не верит Путину, и что Путин будет точно пытаться обмануть", – сказал собеседник.

В среду 12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После этого он позвонил по телефону украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

По данным CNN, Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным войну в Украине, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект и финансовые вопросы. Он также отметил, что они упоминали "общую историю" и якобы согласились "остановить миллионы смертей" в войне между Россией и Украиной.

После разговора с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, переговоры были "конкретными", и стороны договорились о начале работы команд. Уже в Мюнхене украинская делегация должна встретиться с госсекретарем США Марко Рубио и советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцом.