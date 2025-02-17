Отменят ли военное положение после перемирия с РФ: Вениславский объяснил

Все зависит от переговоров и условий, на которых договорятся стороны

Даже если Украина договорится с Россией о прекращении огня, военное положение в стране не будет отменено. Россия все еще будет представлять угрозу, пока не выведет свои войска и оружие с украинской территории.

Для отмены военного положения требуются надежные гарантии долгосрочного мира. Об этом депутат Верховной рады от властной фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил в эфире "Радио Свобода".

"Прекращение огня не означает отмены военного положения. Это же не означает, что Россия отвела свои войска с временно оккупированных территорий или свои средства поражения, которые могут наносить удары по Украине. Учитывая психическое состояние Путина, я думаю, мы можем ожидать любого развития событий", — говорит Вениславский.

Народный депутат отметил, что сроки возможной отмены военного положения сейчас прогнозировать невозможно. Все зависит от переговоров и условий, на которых договорятся стороны.

"Это зависит от целого ряда обстоятельств: от переговоров, от того, на каких условиях сойдутся стороны. Я имею в виду Украину и РФ с участием Европы и Соединенных Штатов Америки, ведь без этого, как сегодня заявил президент, никакие договоренности украинские власти не признают", — подчеркнул Вениславский.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сказал, когда отменят военное положение в Украине. И, по его мнению, это может произойти даже до наступления полного мира.