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Из-за карантина украинские школьники придумали новую опасную игру. Она может стоить жизни (видео)

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Полиция рассказывает об опасности пребывания на льду Новость обновлена 21 февраля 2025, 12:27
Полиция рассказывает об опасности пребывания на льду. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинцам напомнили правила безопасности на зимний период

Случаи, когда не только взрослые, но и дети проваливаются под лед, к сожалению, не редки в Украине. Недавно в Херсонской области спасатели достали из-под воды на реке Ингулец тела троих детей — они провалились под лед.

"Телеграф" рассказывает об аналогичных случаях в других регионах Украины и напоминает читателям о правилах личной безопасности на этот период.

Подобные трагические случаи происходили не только в Херсонской области. Так, в Каменском Днепропетровской области под лед провалился 55-летний мужчина, спасти его не удалось. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Всего в течение февраля 2025 на водоемах Днепропетровской области утонуло 4 человека, еще 5 человек удалось спасти. По данным Днепропетровской ОВА, больше всего несчастных случаев произошло в Криворожском районе, еще один — в Самарском районе.

В то же время, недавно в Telegram-каналах появилось видео, на котором дети играют на льду реки Южный Буг в Хмельницком.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям напоминают: ни один лед не является безопасным, а выход на замерзший водоем — это всегда риск. Там порекомендовали родителям и учителям поговорить с детьми по поводу пребывания на льду.

Аналогичную позицию имеет и полиция. Правоохранители предупреждают: никакие игры или эксперименты не стоят жизни и здоровью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе из-за пожара пострадал ребенок. В ГСЧС подчеркнули, что это был мальчик 2013 года рождения.

Теги:
#Украина #Дети #Полиция #Зима #Карантин #Правила безопасности #Лёд #Небезпека