В Киевской области семь спасателей помогали подняться 250-килограммовому мужчине (фото)

Мужчина весом 250 кг оказался в ловушке после падения

В Киевской области мужчина, вес которого превышает 250 килограммов, упал с кровати и не смог самостоятельно подняться. В помощь пришлось вызвать спасателей ГСЧС.

Для спасения привлекли семерых специалистов и специальное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Как стало известно, 13 января в 13.09 диспетчерская служба Бориспольского района получила вызов от жителя села Чубинское. На место происшествия оперативно выехали сотрудники 23 Государственной пожарно-спасательной части города Борисполь и 45 Государственного пожарно-спасательного поста села Пролиски.

Спасатели использовали специальные подручные средства, чтобы безопасно поднять мужчину. Благодаря слаженной работе бригады ГСЧС пострадавшего удалось вернуть на кровать. Мужчина не получил травмы во время падения и не нуждался в медицинской помощи.

Напомним, что служба спасения ГСЧС работает круглосуточно и готова оказать помощь гражданам в разных нестандартных ситуациях.

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