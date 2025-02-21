Пролетел почти над Киевом? В украинском небе заметили самолет из Москвы (карта)

Воздушное пространство над Украиной остается закрытым

Над Украиной неоднократно фиксировались загадочные самолеты. В пятницу, 21 февраля, пассажирское воздушное судно турецкой лоукост-авиакомпании Pegasus Airlines по дороге из Москвы в Стамбул (Турция) якобы пролетело над территорией Украины.

Об этом свидетельствуют данные flightradar. Согласно им, самолет вылетел из Москвы с опозданием и приземлился в Стамбуле также позже запланированного времени. В ходе полета радары зафиксировали его в воздушном пространстве Украины. В частности, он якобы пролетел над Киевской областью.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над Украиной остается закрытым. Однако мониторинговые сервисы нередко фиксируют пассажирские самолеты над разными областями нашей страны.

Это явление может иметь несколько причин: передача неверных данных о местонахождении самолета, сбои в работе наземных приемных станций, помехи в работе GPS. Еще одно объяснение, почему это может происходить – активное использование РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) или проблемы обработки данных в сервисах отслеживания полетов.

Как рассказывал "Телеграф", ранее над Украиной заметили два пассажирских самолета из Беларуси. Они якобы пересекли всю страну, пролетев над Киевской областью, Донбассом и Днепром.