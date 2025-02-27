Дружил с Януковичем, "развалил" украинскую разведку и сбежал: что известно о муже "регионалки" Елены Лукаш

Григорий Ильяшов был топ-чиновником времен Януковича

Бывший министр юстиции Елена Лукаш, которая оскандалилась из-за Евромайдана и поддерживала вражескую пропаганду, была замужем за экс-главой Службы внешней разведки Украины Григорием Ильяшовым. Ее супруг также придерживался пророссийских взглядов, поскольку был близким человеком к Виктору Януковичу.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Григорий Ильяшов и что о нем известно. После 2014 года чиновник сбежал из страны и не появляется в медийном пространстве.

Григорий Ильяшов — как выглядит муж Елены Лукаш и что о нем известно

Украинский политик Григорий Ильяшов родился в 1965 году в Сватово Луганской области. Карьеру он начал в 1980-х годах, когда пошел на службу в пограничные войска КГБ СССР.

С 1988 по 1992 год Ильяшов был оперуполномоченным особого отдела КГБ СССР Среднеазиатского пограничного округа, а с 1992 по 2003 год служил в управлении СБУ в Луганской области.

Григорий Ильяшов был народным депутатом 5-го и 6-го созывов от "Партии регионов". Когда Виктор Янукович пришел к власти, то назначил Ильяшова главой Службы внешней разведки. С беглым президентом у него были близкие отношения, он знал многие тайные дела его семьи, поэтому тот способствовал его продвижению по службе.

Григорий Ильяшов управлял Службой внешней разведки Украины

Но после Евромайдана, как пишут СМИ, вслед за Януковичем в Россию бежал и Григорий Ильяшов, которого уволили с должности после смены власти. В медийном пространстве супруг Елены Лукаш перестал появляться, лишь в 2015 году его заметили в аэропорту, когда он с дочками летел на отдых в Турцию.

Григория Ильяшова заметили в аэропорту с детьми

В 2019 году в интервью Егор Божок, ставший на тот момент главой Службы внешней разведки, рассказал, что его предшественник Григорий Ильяшов "элегантно развалил ведомство".

Григорий Ильяшов "развалил" украинскую разведку и сбежал в Россию

По его словам, муж Елены Лукаш уничтожил СВР тем, что ничего за четыре года не сделал в пользу страны. В ведомстве была текучка кадров, создавалась политика ложных целей, создавались многие нормативно-правовые акты, рабочие группы и задачи, которые были не нужны, но занимали много времени, сил и ресурсов.

"Это классика саботажа. Если вы хотите разрушить любое учреждение, есть совершенно четкий набор правил. Его можно найти в интернете. Все эти штуки на сто процентов были реализованы в Службе внешней разведки", — говорил Божок.

Также он отметил, что обвинить Ильяшова не в чем, поскольку ничего противозаконного тот не сделал. Григорий был высоким профессионалом, но не украинской спецслужбы.

Григорий Ильяшов вместе с женой Еленой Лукаш

Украинский журналист Юрий Бутусов также писал, что именно супруг Елены Лукаш "слил" украинскую разведку россиянам. По его словам, Ильяшов "парализовал" ведомство и не предпринял никаких мер для информирования руководства Украины об угрозе российского вторжения.

В базе "Миротворец" Григорий Ильяшов числится как изменник Родины.

Григорий Ильяшов находится в "Миротворце"

Известно, что у предателя есть от первого брака дочь Анна (1989 год) и сын Антон (1997 год). В браке с Еленой Лукаш у него родилось еще две дочери: Мария (2009 год) и София (2010 год).

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