Дружив з Януковичем, "розвалив" українську розвідку і втік: що відомо про чоловіка "регіоналки" Олени Лукаш

Григорій Ілляшов був топ-чиновником часів Януковича

Колишня міністр юстиції Олена Лукаш, яка осоромилася через Євромайдан і підтримувала ворожу пропаганду, була одружена з ексглавою Служби зовнішньої розвідки України Григорієм Ілляшовим. Її чоловік також дотримувався проросійських поглядів, оскільки був близькою людиною до Віктора Януковича.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Григорій Ілляшов та що про нього відомо. Після 2014 року чиновник втік із країни й не з’являється у медійному просторі.

Григорій Ілляшов — як виглядає чоловік Олени Лукаш і що про нього відомо

Український політик Григорій Ілляшов народився 1965 року у Сватовому Луганській області. Кар’єру він розпочав у 1980-х роках, коли пішов на службу до прикордонних військ КДБ СРСР.

З 1988 до 1992 року Ілляшов був оперуповноваженим особливого відділу КДБ СРСР Середньоазіатського прикордонного округу, а з 1992 по 2003 рік служив в управлінні СБУ в Луганській області.

Григорій Ілляшов був народним депутатом 5-го та 6-го скликань від "Партії регіонів". Коли Віктор Янукович прийшов до влади, то призначив Ілляшова головою Служби зовнішньої розвідки. З президентом у нього були близькі стосунки, він знав багато таємних справ його сім’ї, тому той сприяв його просуванню по службі.

Григорій Ілляшов керував Службою зовнішньої розвідки України

Але після Євромайдану, як пишуть ЗМІ, слідом за Януковичем до Росії втік і Григорій Ілляшов, якого звільнили з посади після зміни влади. У медійному просторі чоловік Олени Лукаш перестав з’являтися, лише у 2015 році його помітили в аеропорту, коли він із доньками летів на відпочинок до Туреччини.

Григорія Ілляшова помітили в аеропорту з дітьми

У 2019 році в інтерв’ю Єгор Божок, який на той момент став головою Служби зовнішньої розвідки, розповів, що його попередник Григорій Ілляшов "елегантно розвалив відомство".

Григорій Ілляшов "розвалив" українську розвідку та втік до Росії

За його словами, чоловік Олени Лукаш знищив СЗРУ тим, що нічого за чотири роки не зробив на користь країни. У відомстві була плинність кадрів, створювалася політика неправдивих цілей, створювалися багато нормативно-правових актів, робочі групи та завдання, які були не потрібні, але займали багато часу, сил і ресурсів.

"Це класика саботажу. Якщо ви хочете зруйнувати будь-яку установу, є абсолютно чіткий набір правил. Його можна знайти в інтернеті. Всі ці штуки повністю були реалізовані в Службі зовнішньої розвідки ", — говорив Божок.

Також він зазначив, що звинуватити Ілляшова нема в чому, оскільки нічого протизаконного той не зробив. Григорій був висококваліфікованим професіоналом, але не української спецслужби.

Григорій Ілляшов разом із дружиною Оленою Лукаш

Український журналіст Юрій Бутусов також писав, що саме чоловік Олени Лукаш "злив" українську розвідку росіянам. За його словами, Ілляшов "паралізував" відомство і не вжив жодних заходів для інформування керівництва України щодо загрози російського вторгнення.

У базі "Миротворець" Григорій Ілляшов значиться як зрадник Батьківщини.

Григорій Ілляшов знаходиться у "Миротворці"

Відомо, що у зрадника є від першого шлюбу дочка Анна (1989) і син Антон (1997). У шлюбі з Оленою Лукаш у нього народилося ще дві доньки: Марія (2009 рік) та Софія (2010 рік).

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