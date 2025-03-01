Гопак могли знать еще древние анты: об этом рассказали фигурки из клада VI-VII веков

Уникальный серебряный клад, обнаруженное более 100 лет назад в Черкасской области, раскрывает тайны жизни ранних славян.

В 1907 году на берегу реки Рось в селе Мартыновка Черкасской области было обнаружено одно из самых известных славянских сокровищ — Мартыновский клад. Эта находка состоит из 116 серебряных изделий и датируется VI-VII веками.

Клад считают артефактом пеньковской культуры, связанной с раннеславянским племенем антов. Его открытие явилось важным этапом в изучении истории славянских племен и их вклада в формирование европейской культуры.

История открытия

Клад случайно обнаружили селяне во время земляных работ на территории имения Надежды Федоровны Муравьевой-Апостол. Сначала находку скрывали, но потом по приказу княгини сюда приехали ученые, которым удалось собрать большинство предметов. Однако около 40% клада было потеряно. Урочище, где нашли клад, получило название Злодиивщина из-за многочисленных попыток черных археологов найти там ценности.

Состав клада

Мартыновский клад содержит немало различных предметов: фигурки людей и животных, браслеты, поясные бляшки, височные подвески, налобные венцы и серьги. Особое внимание привлекают четыре серебряные фигурки мужчин в позе танца гопак с позолоченными головами и деталями одежды. Эти фигурки выполнены в высоком рельефе и имеют необычную почти прямоугольную форму головы с квадратным шлемом.

Культурное значение

Клад содержит предметы византийского происхождения, в частности чашу и ложку с клеймами мастеров из Константинополя. Это свидетельствует о торговых и культурных связях антов с Византией. Некоторые исследователи предполагают, что клад мог принадлежать антскому дружиннику, который получил эти вещи во время военных походов на Балканы.

Современность

Сегодня часть Мартыновского клада хранится в Национальном музее истории Украины и его филиале – Музее исторических драгоценностей Украины (89 артефактов), а другая часть – в Британском музее в Лондоне (27 находок). Эта находка не только ценный исторический артефакт, она вдохновила многих художников, в частности Пабло Пикассо и Марию Приймаченко.

Мартыновский клад — это не только свидетельство ранней славянской культуры, но и символ богатой истории Украины и ее связей с другими цивилизациями. Его открытие стало важным этапом в изучении истории славянских племен и их вклада в формирование европейской культуры.

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