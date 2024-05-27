От шоколада до украшений и бензина. Что производят и продают нардепы-бизнесмены (топ-10)

Политический бомонд часто связан с бизнесом. Рассказываем, что продают

Многие народные избранники имеют свой бизнес. От шоколада и колбасы до ювелирных украшений и строительных материалов – ассортимент товаров достаточно разнообразен.

По закону о предотвращении коррупции депутаты не имеют права одновременно работать в Раде и лично управлять бизнесом (конфликт интересов). Поэтому должны передать управление другим предприятиям или лицам, не участвовать в принятии решений. Однако вправе продолжать получать доходы, оставаясь собственниками.

"Телеграф" рассказывает, что именно можно купить у наших политиков (или связанных с ними бизнесов).

1. Ювелирные украшения. Александр Сова

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Сова является одним из основателей популярного украинского бренда SOVA. Ювелирный дом выпускает украшения и имеет сеть из более чем 40 магазинов.

По данным аналитической системы YouControl, активы депутата и его семьи объединены в так называемую "Группу семьи Сова". Александр имеет 16,26% в ООО "Ювелирный Дом "Сова", 52,04% в ООО "Сова Джевелри Хаус", 51% в ООО "Сова-Ритейл".

К семейному бизнесу приобщены его брат Юрий Сова и жена Людмила Сова, которая занимается предпринимательской деятельностью и получит зарплату от ООО "Сова-Ритейл".

2. Кондитерка. Геннадий Вацак

У ярого защитника Московского патриархата в Винницкой области Геннадия Вацака из парламентской группы "Доверие" есть два ультрадорогих автомобиля. Он стал первым в Европе владельцем электрического Rolls-Royce Spectre (стоит $600 000), а также был замечен за рулем Rolls-Royce Ghost 2022 года выпуска.

Автомобили нардепа записаны на собственный кондитерский дом "Вацак". Он является основателем кондитерского дома "Вацак" и бенефициаром с долей 100%. Как видно из автомобилей, дела у бизнеса идут неплохо.

Компания выпекает торты, пирожные и разные сладости, продавая их в собственных магазинах (таких почти тысяча по всей Украине) и национальных торговых сетях.

3. Шоколад, мука, сахар. Петр Порошенко

Фамилия пятого президента Украины Петра Порошенко ассоциируется с шоколадом и сладостями "Рошен". Хотя политик переписал свою бизнес-империю на сына Александра несколько лет назад. Кондитерская компания входит в агрохолдинг "Укрпроминвест-Агро", который также производит муку и сахар.

Юридические тонкости: группа "Укрпроминвест" объединяет более 100 компаний, ее активы принадлежат фонду "Прайм Эссетс Кэпитал". Основные активы группы – кондитерская корпорация "Рошен", агрохолдинг "Укрпроминвест-Агро", Песковский завод стеклоизделий (совладелец И.Кононенко), завод "Энергоавтоматика" (совладелец А.Зимин).

4. Все для ремонта. Александр Герега

Сеть гипермаркетов "Эпицентр" принадлежит нардепу от группы "За будущее" Александру Гереге и его жене Галине. Гипермаркеты постоянно подвергаются обстрелам, это по ним попали россияне в Харькове 25 мая. Погибли 12 человек, еще более 40 были ранены.

В сети "Эпицентр" можно купить все необходимое для ремонта, запастись фонариками и лампами на аккумуляторах для блекаута и скупиться аксессуарами для авто.

В "Эпицентре" Александр Герега имеет 51,30%, в Новой Линии — 50.85%.

Также Герега — бывший регионал, он был членом фракции "Партии регионов" в Раде 7 созыва, 16 января 2014 голосовал за "диктаторские законы". После побега Виктора Януковича 21 февраля вышел из фракции.

5. Лекарства. Константин Бондарев

Нардеп от "Батькивщины" Константин Бондарев является ключевым лицом группы "Велес", по данным YouControl. Основными направлениями деятельности группы является предоставление финансовых услуг и пищевая промышленность.

Бондарев является бенефициаром компании "Сента фарм" (100%) торгующей лекарством.

6. Аренда грузовиков, гостиницы. Андрей Лопушанский

Народный депутат от Европейской солидарности Андрей Лопушанский занимался предпринимательством еще с девяностых. Его финансово-промышленная группа предоставляет гостиничные услуги, занимается альтернативной энергетикой.

В частности, ему принадлежит 51% в ООО "Гербурт", компании, предоставляющей в аренду грузовые автомобили. Лопушанский основал ООО "Роял Хоспителити Групп" ("Royal Hospitality Group"), которое занимается гостиничным бизнесом. Это отель "Женева" на курорте Трускавец.

7. Обновить гардероб на Барабашово. Александр Фельдман

Член депутатской группы "Восстановление Украины", а до этого ОПЗЖ Александр Фельдман является ключевым лицом группы "АВЭК".

В группу входит крупнейший рынок Восточной Европы Барабашово (Харьков). Там до сих пор можно купить что угодно от одежды до запчастей.

Но рынок переживает не лучшие времена из-за обстрелов России. В марте 2022-го пожар охватил 7 гектаров рынка. Продавцы рискуют потерять торговые точки при обстреле и должны время от времени менять стеклопакеты. Также часть рядов снесут на строительство дороги и ЖК, однако торговые ряды обещают перестроить.

Рынок после обстрела в марте 2022 года.

Сейчас работает только часть рынка, а жители Харькова приходят сюда как в гуманитарный хаб (можно получить одежду, продуктовые наборы).

8. Колбаса и тушеное мясо. Иван Чайковский

Тернопольский мясокомбинат предлагает более 50 видов тушеного мяса, паштетов и каш. Мясокомбинат входит в группу "Агропродсервис", основанную Иваном Чайковским.

Сейчас Чайковский является депутатом группы "За будущее", а бенефициаром жена Татьяна Чайковская.

Кроме легендарной колбасы из Тернопольского мясокомбината группа Агропродсервис занимается растениеводством и работает в сфере услуг (сбор и сушка зерна).

9. Заправиться на АЗС. Степан Ивахов

Нардеп Степан Ивахов из группы "За будущее" также известен благодаря группе компаний "Континиум", где он является одним из ключевых.

Основную прибыль группе приносят вторая по размерам сеть АЗС WOG и молочный холдинг. Ивахов имеет 47.5% в ООО "Клуб сыра", что позиционирует себя как украинский премиальный бренд сыров. Продукцию можно найти на полках "Ашан" и магазинах Fozzy Group.

10. Кукуруза и пирожки. Олег Кулинич

Народный депутат из группы "Доверие" Олег Кулинич является основателем и конечным бенефициаром сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Октан". Фермерское хозяйство выращивает кукурузу, подсолнечник, горох, лук. Также имеет свою пекарню.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-министр Арсен Аваков занялся необычным бизнесом в Карпатах. Его инвестиционная фирма стала владельцем ООО "Карпатские лесные орешки".