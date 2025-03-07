Конфликт Трампа и Зеленского вылился в большие проблемы для друга Украины (видео)

Перепалка в Белом доме повлияла на многих людей

Главный тренер французского "Лиона", бывший наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека получил 9-месячную дисквалификацию за "нападение" на судью Бенуа Мийо в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Брестом" (2:1). К слову, Фонсека поддерживает Украину, часто делая заявления о войне.

Тренер объяснил свое поведение психологическим срывом из-за геополитической ситуации в мире. Об этом сообщает The Athletic.

Португальский специалист посетил заседание дисциплинарной комиссии французской Лиги 1 по видеосвязи. Паулу женат на украинке, а потому его беспокоила перепалка между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме. Кроме того, он отметил, что тяжело переживает разлуку с любимой, которая с двумя детьми осталась в Милане, где ранее работал специалист.

Комиссия выслушала Фонсеку, однако за "срыв" на арбитра его "наградили" 9-месячной дисквалификацией. Примечательно, что тренер принял "Лион" в конце января 2025 года.

Фонсека, работая в Европе не забывал об Украине.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Украины и турецкого "Трабзонспора" Даниил Сикан стал мемом в Турции. Все из-за фамилии футболиста. Накануне Шахтер официально продал нападающего.