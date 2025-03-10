Студент не получит отсрочки, если в справке об учебе есть ошибка: как исправить

Юрист рассказал, что есть два способа исправить неточность

Студенты, обнаружившие ошибку в своей справке Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО), могут самостоятельно подать запрос на исправление или обратиться в свое учебное заведение. Исправление ошибки является обязательным шагом для соискателей образования, которые планируют получить отсрочку от мобилизации.

Об этом рассказал юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA". Он пояснил, что для этого нужно получить корректную справку, подтверждающую отсутствие нарушений правил последовательности полученного образования.

Если студент заметил неточность в справке, он может действовать двумя путями:

Через учебное заведение. Обратиться к руководству вуза с просьбой подать заявление в ГП "Инфоресурс" об исправлении ошибки.

Самостоятельно подготовить заявление к ГП "Инфоресурс", добавив выписку из приказа о возобновлении на дневную форму обучения.

По словам юриста Владислава Дерия, самостоятельный запрос может быть более быстрым. Для этого нужно получить в вузе выписку из приказа о возобновлении на дневную форму обучения. Добавить выписку к заявлению и затем направить документы непосредственно в ГП "Инфоресурс".

Юрист советует не медлить с исправлением ошибок, поскольку корректная справка ЕГЭБО необходима для подтверждения статуса студента и получения отсрочки от мобилизации.

Напоминаем, кто может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+" :

люди с инвалидностью, имеющие действительное удостоверение о пенсии по инвалидности;

студенты, аспиранты, докторанты, продолжающие образование без перерыва (например, после бакалавра поступили на магистратуру, а после магистратуры – на программу PhD).

Также подать заявку на получение отсрочки могут многодетные родители, имеющие трое и более несовершеннолетних детей в одном браке.

Ранее "Телеграф" писал, как можно подать заявление на отсрочку в ТЦК. Законом не предусмотрена подача заявления по почте.