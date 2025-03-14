Мечта миллионов. К Зеленскому обратились по поводу перевода часов

Автор считает, что отмена перевода времени — это прогрессивное решение

На сайте президента появилась петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому подписать закон №4201, отменяющий сезонные переводы часов. Автор заявляет, что "миллионы украинцев" якобы поддерживают этот закон.

Инициатором указан Андрей Горбач. Он указывает в своей петиции, что значимость данного закона в первую очередь важна для физического и ментального здоровья людей. Его возмущает тот факт, что Зеленский все еще не подписал его.

"Учеными и медиками единогласно доказан безоговорочный ущерб от сезонных переводов часов два раза в год для здоровья людей, в то же время экономии электроэнергии или других экономических выгод от этого либо нет, либо сомнительны. Кроме того, сам процесс перевода также требует определенных затрат и неудобств. Поэтому сохранять в дальнейшем эту плохую практику нецелесообразно и вредно", — говорится в тексте.

Автор приводит в пример другие страны, которые уже отказались от перевода часов. По его мнению, это прогрессивное решение и Украина также должна его принять.

"Поэтому прошу Вас как можно скорее подписать закон №4201 от 09.10.2020 "Об исчислении времени в Украине" и установить на территории государства единое киевское время, которое соответствует нашему естественному континентальному часовому поясу", — подытожил автор петиции.

На момент публикации петицию поддержали 1162 человека. Чтобы ее приняли на рассмотрение, необходимо 25 тысяч голосов. До конца голосования осталось 53 дня.

Справка: в ночь с 29 на 30 марта 2025 в 03:00 стрелки часов нужно перевести на час вперед. Это означает, что утро начнется раньше, а световой день станет длиннее. Спать в ночь на 30 марта, соответственно, будем на час меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких странах еще есть тенденция перевода часов. А также почему от нее отказываются.