Мрія мільйонів. До Зеленського звернулися з приводу переведення годинників

Автор вважає, що скасування переведення часу — це прогресивне рішення

На сайті президента з’явилася петиція з проханням до Володимира Зеленського підписати закон №4201, який скасовує сезонні переведення годинників. Автор заявляє, що "мільйони українців" нібито підтримують цей закон.

Ініціатором вказано Андрія Горбача. Він вказує у своїй петиції, що значущість цього закону насамперед важлива для фізичного та ментального здоров’я людей. Його обурює той факт, що Зеленський ще не підписав його.

"Вченими та медиками одностайно доведено беззаперечну шкоду від сезонних переведень годинників два рази на рік для здоров'я людей, водночас економії електроенергії чи інших економічних зисків від цього або немає, або вони сумнівні. Крім того, сам процес переведення також вимагає певних затрат і незручностей. То ж зберігати надалі цю погану практику є недоцільним та шкідливим", — йдеться в тексті.

Автор наводить приклад інших країн, які вже відмовилися від переведення годинників. На його думку, це прогресивне рішення й Україна також має його ухвалити.

"Тому прошу Вас якнайшвидше підписати закон №4201 від 09.10.2020 "Про обчислення часу в Україні" та встановити на території держави єдиний київський час, який відповідає нашому природному континентальному часовому поясу", — підсумував автор петиції.

На момент публікації петицію підтримали 1162 особи. Щоб її прийняли на розгляд, потрібно 25 тисяч голосів. До кінця голосування залишилось 53 дні.

Довідка: у ніч з 29 на 30 березня 2025 року о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. Це означає, що ранок почнеться раніше, а світловий день стане довшим. Спати в ніч на 30 березня, відповідно, будемо на годину менше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких країнах ще є тенденція переведення годинників. А також чомусь від неї відмовляються.