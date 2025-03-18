Сколько раз будем переводить стрелки? Когда переходить на летнее время в Украине

Владимир Зеленский до сих пор не подписал законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время

В Украине до сих пор не определились с отменой перехода на летнее время, поскольку закон об этом так и не вступил в силу. Так нужно ли переводить часы в 2025 году и когда это делать — читайте дальше.

Как сообщает "Телеграф", ситуация с переводом часов остается неизменной. Следовательно, украинцы еще минимум до следующего сезона будут менять время.

Напомним, в Верховной Раде 16 июля 2024 приняли законопроект №4201, ведь ранее приняли решение об отмене перехода на зимнее и летнее время. Тогда "за" проголосовал 261 депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский так и не подписал это решение и в ближайшее время не планирует. Следует отметить, что время ветирования законопроекта уже истекло.

Нужно ли переводить стрелки часов и когда

Пока Зеленский не подписал инициативу парламента, украинцы должны перейти на летнее время.

В последнее воскресенье марта, 30 числа, в 4 утра необходимо "прокрутить" стрелки часов на 1 час вперед. Это означает, что день станет длиннее, а времени для сна — меньше.

Ранее Телеграф писал, как подготовиться к такому переходу и минимизировать стресс для организма.