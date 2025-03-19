Когда мужчину могут исключить из воинского учета. Есть четыре основания

Юрист объяснил разницу между исключением и снятием с учета

Исключенный из воинского учета гражданин не может быть восстановлен назад на учет. В частности, потому, что одним из оснований для исключения является смерть или исчезновение человека.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал юрист Сергей Богун. Он отметил, что украинское законодательство предусматривает два разных статуса для лиц, которые не могут быть призваны на военную службу: "снят" и "исключен" с учета.

Снятый с учета гражданин должен снова стать в ТЦК и СП в течение семи дней. В то время как исключение из учета происходит на законных основаниях и предусматривает, что лицо больше не может быть возвращено к воинскому учету.

Юрист подчеркнул, что существуют четыре основные причины для исключения гражданина из учета:

смерть гражданина или его признание без вести пропавшим;

прекращение гражданства Украины;

признание лица непригодным к военной службе по состоянию здоровья;

достижение предельного возраста нахождения в запасе.

Таким образом, даже в случае изменения обстоятельств, исключенный гражданин не может быть восстановлен на воинском учете ни при каких условиях.

Напоминаем, когда военнообязанных могут снять с учета. Законодательство Украины определяет четкий перечень оснований:

смена места жительства – если лицо переезжает в регион, не входящий в юрисдикцию текущего ТЦК. В то же время во время военного положения смена места жительства возможна только с разрешением ТЦК;

обучение в военном заведении – поступление в профессиональные военные училища или высшие военные учебные заведения предусматривает взятие на учет именно в этих учреждениях;

отбывание наказания – если лицо приговорено к лишению свободы или к нему применены принудительные меры медицинского характера;

зачисление в военный оперативный резерв – обычно это касается бывших военных, участников АТО и ООС;

решение Минобороны или СБУ – в исключительных случаях военнообязанного могут снять с учета по специальному решению соответствующих органов.

Чтобы сняться с учета, военнообязанный должен лично обратиться в ТЦК, где он состоит на учете, и подать заявление.

Ранее "Телеграф" писал, кто должен стать на воинский учет в апреле 2025 года. Это касается как школьников, так и тех, кто уже закончил учебу.