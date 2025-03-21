Работник не обновил данные в ТЦК: кто несет за это ответственность
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Военнообязанные должны были выполнить это требование
Предприятия в Украине обязаны сотрудничать с территориальными центрами комплектования (ТЦК) и информировать работников о необходимости явиться для обновления военно-учетных данных. Однако если военнообязанный работник не уточнил информацию вовремя, ответственность несет исключительно он сам.
Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил юрист Евгений Корнийчук, отвечая на вопросы гражданина о возможных санкциях для предприятия в случае нарушения работником правил воинского учета. Он подчеркнул, что предприятие не несет ответственности за необновление военно-учетных данных своими работниками.
Роль работодателя сводится только к информированию о необходимости явки в ТЦК при получении соответствующего распоряжения.
"Предприятие только информирует о необходимости явки в ТЦК при поступлении распоряжения от ТЦК и явку", — пояснил Корнийчук.
Коллективная и индивидуальная ответственность
Эксперт также отметил важность различия коллективной и индивидуальной ответственности. Если работодатель исполняет свои обязанности по информированию работников, никакие санкции к предприятию применены не будут.
"За необновление данных военнообязанный несет ответственность лично", — добавил юрист.
Что грозит работнику
В случае необновления военно-учетных данных работник рискует быть привлечен к административной ответственности. Согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 тысяч гривен.
Ранее "Телеграф" писал, как часто можно обновлять данные в приложении "Резерв+". Военнообязанные граждане могут обновить номер телефона, электронную почту и адрес проживания. Вносить изменения можно многократно, но с определенной периодичностью.