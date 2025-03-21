Працівник не оновив дані в ТЦК: хто несе за це відповідальність

Військовозобов'язані мали виконати цю вимогу

Підприємства в Україні зобов’язані співпрацювати з територіальними центрами комплектування (ТЦК) та інформувати працівників про необхідність з’явитися для оновлення військово-облікових даних. Проте, якщо військовозобов’язаний працівник не уточнив інформацію вчасно, відповідальність несе виключно він сам.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив юрист Євген Корнійчук, відповідаючи на запитання громадянина про можливі санкції для підприємства у разі порушення працівником правил військового обліку. Він підкреслив, що підприємство не несе відповідальності за неоновлення військово-облікових даних своїми працівниками.

Роль роботодавця зводиться лише до інформування про необхідність явки до ТЦК у разі отримання відповідного розпорядження.

"Підприємство тільки інформує про необхідність явки до ТЦК у разі надходження розпорядження від ТЦК та явку", — пояснив Корнійчук.

Колективна та індивідуальна відповідальність

Експерт також наголосив на важливості розрізнення колективної та індивідуальної відповідальності. Якщо роботодавець виконує свої обов’язки щодо інформування працівників, жодних санкцій до підприємства застосовано не буде.

"За неоновлення даних військовозобов'язаний несе відповідальність особисто", — додав юрист.

Що загрожує працівнику

У разі неоновлення військово-облікових даних саме працівник ризикує бути притягнутим до адміністративної відповідальності. Згідно з чинним законодавством, за таке порушення передбачений штраф від 17 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, як часто можна оновлювати дані в застосунку "Резерв+". Військовозобов’язані громадяни можуть оновити свій номер телефону, електронну пошту та адресу проживання. Вносити зміни можна багато разів, але з певною періодичністю.