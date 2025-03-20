Комплименты Зеленскому и заигрывание с Путиным: чем сейчас занимается экс-президент США Буш и как выглядит

Буш поддерживает Украину в войне с Россией

Джордж Буш-младший — 43-й президент Соединенных Штатов Америки, занимавший эту должность в течение двух сроков, в 2001-2009 годах. Во время его президентства произошел самый масштабный по количеству жертв в мире теракт, а также война в Афганистане для свержения исламистского движения "Талибан". После своей каденции политик не часто появлялся на публике, хотя был на инаугурации Дональда Трампа.

"Телеграф" расскажет самое главное о деятельности экс-президента США, и чем он занимается сейчас.

Что известно о Джордже Буше-младшем

Будущий президент родился в Нью-Гейвене в 1946 году. Учился на историческом факультете в Йельском университете и в течение 5 лет служил в Национальной гвардии Техаса. В частности, являлся пилотом самолета F-102, но затем не захотел продолжать военную карьеру.

Некоторое время Джордж Буш-младший пробовал себя в нефтяном бизнесе, но успехов в этом не имел. Так что мужчина решил идти в политику. В 1994 году Джордж стал губернатором Техаса и хорошо проявил себя на этом посту. Поэтому в 1998 году Буш-младший снова получил поддержку избирателей, во второй раз возглавив штат.

Джордж Буш-младший был губернатором Техаса, фото Getty Images

В 2000 году Джордж принял участие в президентских выборах, в которых выиграл. Однако это сопровождалось скандалом, поскольку в Техасе нашли неподсчитанные бюллетени, в которых люди сделали выбор в сторону оппонента Буша — Альберта Гора. Впоследствии выяснилось, что Гор имел на 500 тысяч голосов больше, чем Буш, но последнее слово было за коллегией избирателей, которая избрала президентом Джорджа.

На должности президента Буш устроил программу занижения налогов на 1,3 триллиона долларов, поддерживал акты "Акт запрета абортов частично рожденных", "Основные на вере инициативы благосостояния", "Компромисс пальмового воскресенья". Также политик был против однополых браков в США и поддерживал равенство всех рас.

Джордж Буш-младший был президентом США дважды, фото Getty Images

В 2001 году за время президентства Буша произошел самый масштабный теракт в мире по количеству жертв. Тогда террористы-смертники с воздуха атаковали два небоскреба Нью-Йорка, в результате чего погибли около 3 тысяч человек. Ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида", в том числе Осама бен Ладен.

Так Джордж объявил о борьбе с международным терроризмом и начал войну против Афганистана, чтобы устранить радикальное движение "Талибан". В 2003 году США объявили войну против Ирака, чтобы свергнуть режим Саддама Хусейна, обвиняемого в финансировании терроризма. Через 3 года иракского диктатора задержали и впоследствии казнили. А Осаму бен Ладена ликвидировали в 2011 году в Пакистане.

Джордж Буш-младший боролся с международным терроризмом, фото Getty Images

Во время президентства Буша-младшего США вышли из договора об ограничении систем противовоздушной обороны, действовавшего в течение 20 лет и подписанного с СССР. Также он заявил, что Америка будет вмешиваться в события других стран, чтобы обеспечить демократию.

Джордж поддерживал интеграцию Украины в НАТО и хотел создать специальную программу для нашей страны и Грузии. Но тогда Германия и Франция выступили против этой инициативы. Буш поддерживал Оранжевую революцию и партнерские отношения с третьим президентом Виктором Ющенко.

Где сейчас Джордж Буш-младший

В целом бывший американский президент периодически дает интервью и участвует в международных мероприятиях. В 2022 году политик осудил полномасштабное вторжение России в Украину. Он отметил, что это признак серьезного кризиса безопасности в Европе еще со времен Второй мировой войны.

В 2001 году Буш встретился с Путиным и тогда его спросили, доверяет ли он российскому диктатору. На тот момент ответ американского лидера был положительным, и объяснил он это так: "Ибо посмотрел в его глаза и увидел его душу".

Джордж Буш-младший и Путин в 2006 году, фото Getty Images

Однако в 2023 году на Ялтинской международной конференции Буш заявил, что его мнение о Путине изменилось.

"Если бы я посмотрел в его глаза на исходе президентства, я увидел бы другое. Он был инфицирован властью и влечением к деньгам", — сказал политик.

Политика также не удивило, что Россия вторглась в Украину. По мнению экс-президента, диктатор воспользовался слабостью Украины.

"Я не удивился, что он может воспользоваться слабостью Украины для восстановления Советского Союза. Он также за слабость рассматривал и выход наших войск из Афганистана. Мы без нужды вышли оттуда и все в мире подумали: "Что же это за американцы, черт возьми?!", — говорил Буш.

Джордж Буш-младший в 2025 году, фото Getty Images

Джордж также положительно высказался об украинском президенте Владимире Зеленском.

"Знаете, что впечатляет американцев? Зеленский! Он — крутой парень, настоящий "техасец", как его у нас называют", — отметил Буш-младший.

Интервью Буша во время Ялтинской конференции

Также Буша спросили, что он думает о гибели военного преступника Евгения Пригожина в авиакатастрофе. В частности, не удивило ли его это событие. Оказалось, что Пригожин обслуживал политика как официант, когда он был в Санкт-Петербурге на встрече с Путиным в 2006 году. Так Буш назвал преступника "шеф-поваром" кремлевского диктатора.

"Нет, что меня шокирует, это то, что на днях я увидел фотографию с саммита G8 в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду", — сказал Буш.

Также политик сыронизировал, что ему удалось выжить после того ужина в России: "Все, что я знаю, это то, что я выжил".

Пригожин обслуживал Буша-младшего во время встречи с Путиным, фото Getty Images

Последний раз Буша видели на публике вместе с женой Лорой в январе 2025 года во время инаугурации Дональда Трампа. Он стоял на мероприятии рядом с другими бывшими лидерами Америки.

Джордж Буш-младший с женой Лорой на инаугурации Трампа, фото Getty Images

Джордж Буш-младший с женой Лорой на инаугурации Трампа, фото Getty Images

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