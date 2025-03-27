Онлайн-продаж квитків "Укрзалізниці" знову не працює: що відбувається (відео)

Через технічні проблеми "Укрзалізниці" придбати квитки можна лише в касах, де утворилися величезні черги.

Після масштабної кібератаки на IT-системи "Укрзалізниця" 27 березня частково відновила можливість купівлі квитків. Придбати їх наразі можна було лише через мобільний застосунок компанії, а повернути – виключно в касах.

Втім, у другій половині дня 27 березня ситуація знову ускладнилася. В соцмережах з’явилися численні відео з величезними чергами до кас "Укрзалізниці". Користувачі скаржилися, що система знову дала збій, і придбати квитки онлайн стало неможливо.

Люди годинами чекають в касах, намагаючись купити квитки на потяги, а працівники залізниці пояснюють проблему технічними несправностями.

На офіційному сайті "Укрзалізниці" повідомляється, що тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та онлайн-підтримка.

Придбати квиток на всі внутрішні поїзди, а також міжнародні поїзди відправкою з 27 березня можна в касах Укрзалізниці на вокзалах.

Ситуація залишається напруженою, адже перевізник продовжує відновлення роботи після хакерської атаки.

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