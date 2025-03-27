ДБР проводит обыски в доме спикера InformNapalm: разведорганизация уже заявила о давлении

В организации считают, что обыски проводились незаконно

Утром 26 марта 2025 года работники Государственного бюро расследований (ДБР) провели обыск в доме Михаила Макарука — известного волонтера и представителя международного разведывательного сообщества InformNapalm.

По информации организации, обыск состоялся в 07:00 без судебного определения и был оформлен как "неотложное следственное действие". Сотрудники ДБР изъяли личную компьютерную технику активиста.

В InformNapalm подчеркивают, что такие действия незаконны. Неотложный обыск законодательство разрешает только в двух случаях: для спасения жизни или непосредственного преследования подозреваемого. Михаила Макарука не выдвигали подозрением, никаких обвинений ему не выдвигали.

Организация подозревает, что обыск может являться заказным давлением со стороны третьих лиц. Этому, по мнению представителей InformNapalm, есть несколько оснований. Во-первых, за день до инцидента Михаил Макарук опубликовал в Facebook критическую позицию по ДБР. Во-вторых, на прошлой неделе InformNapalm обнародовала резонансное CYBINT-исследование о срыве поставок военного оборудования в Россию через Индию.

В сообществе считают, что целью обыска могло быть получение доступа к компьютерной технике и его возможная передача российским спецслужбам. Поэтому InformNapalm обратилась к украинским и международным медиа, политикам и чиновникам с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить возможных противоправных действий. По состоянию на 10:00 27 марта 2025 официальных объяснений от ДБР относительно причин обыска нет.

Ранее "Телеграф" также писал об обысках у "смотрящего" по Киеву. Что о нем известно.