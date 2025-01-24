Сколько людей будет жить в Украине через 15 лет — есть два сценария

Перепись населения была только раз, более 20 лет назад

Население Украины сокращается, а во время войны это происходит особенно стремительно. Есть два сценария, сколько украинцев останется до 2040 года, однако при обоих, нас будет значительно меньше, чем до полномасштабной войны.

Об этом пишет OBOZ.UA, основываясь на последнем исследовании McKinsey Global Institute по ситуации с демографией в мире, а также на Стратегии демографического развития Украины до 2040 года. Следует понимать, что перепись населения в Украине проводилась только раз, в 2001 году — тогда насчитали 48,5 млн человек. Демографам не хватает данных, чтобы произвести полноценную аргументированную оценку. Только после окончания войны, проведя перепись населения, можно будет дать реальную оценку ситуации.

К началу полномасштабной войны, по состоянию на январь 2022-го, в Украине насчитывалось 42 млн. жителей. По состоянию на июль 2024, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, осталось 35,8 млн, из которых 31,1 млн — на подконтрольной территории.

"Ни 50, ни 40 миллионов граждан в Украине уже не будет. Разве что в случае интенсивной иммиграции. Но это уже будут не украинцы и, скорее всего, даже не европейцы", – считает директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Есть два сценария, сколько жителей будет в Украине через 15 лет. Инерционный сценарий предполагает "реализацию существующей системы государственной поддержки населения с учетом текущей демографической ситуации без введения дополнительных инструментов влияния". По нему к 2030 году население Украины сократится до 31,6 млн, в 2035-м – до 30,5 млн. В 2040-м в Украине останется всего 28,9 млн. жителей.

Второй — сценарий изменений предполагает создание условий для возвращения граждан Украины из-за границы и воспроизводства населения. Даже по этому, более позитивному развитию событий, количество украинцев в 2030-м будет всего 33,5 млн человек. К 2040 году население вырастет до 33,9 млн. Таким образом, показателей, которые были по состоянию на 2021 год, до полномасштабной войны (41 млн человек) Украина не достигнет ни по одному из сценариев.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Украине можно будет провести следующую перепись населения. Свое мнение высказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.