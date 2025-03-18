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Пишет книгу о маме и хочет пожизненного для вероятного убийцы: как выглядит дочь Ирины Фарион и чем она занимается

Автор
Наталья Дума
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Автор
Дочь Ирины Фарион зовут София Особа
Дочь Ирины Фарион зовут София Особа. Фото Колаж Телеграфу

София Особы планирует издать книгу с воспоминаниями разных людей об Ирине Фарион

Для дочери известного языковеда Ирины Фарион Софии Особы 2024 год стал годом больших потерь. Сначала, 19 июля, была убита ее мама возле собственного дома. А через несколько месяцев, 6 октября, стало известно о гибели мужа и отца ее детей Василия Лица, защищавшего Украину на фронте.

Однако дочь языковеда не сдается — она продолжает дело своей матери и активно выступает за защиту украинского языка и культуры. "Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит и что известно о Софии Особы.

Что известно о Софии Особе

София Семчишин (девичья фамилия дочери Ирины Фарион) в убийство матери не вела свои соцсети. Она вела закрытый образ жизни. Однако после того, как погибла языковед, женщина стала активно развивать свой аккаунт с целью установить справедливость и лишить свободы виновного в убийстве ее мамы и продолжении дела Ирины Фарион.

София Симчишин

София Семчишин — мама двоих детей: Дмитрия (2019 г.р.) и Эвы (2017 г.р.). Ее муж Василий Лицо потерю тещи перенес довольно тяжело — он публиковал фото снарядов с надписью "За Фарион" в своих соцсетях. В октябре 2024 любимый Софии погиб, защищая нашу страну на фронте.

София Лицо с мужем
Фарион с дочерью

По словам Софии в интервью для ТСН, перед смертью матери у нее не было никаких предчувствий. Языковед не говорила ни об угрозах, ни об удивительных вещах. Однако Ирина часто спрашивала у дочери, у нее все ли хорошо. "Где ты? Ты дома? Все хорошо? Закрой окна". "Возможно, у нее было ощущение какое-то, но она мне этого не говорила", — отметила София.

Фарион с дочерью Софией

Чем сейчас занимается и как выглядит София Особа

После убийства матери София стала активной пользовательницей соцсетей. Она ведет свой блог в Instagram. Она часто публикует фотографии Ирины Фарион с ее цитатами в подписях. Также женщина продолжает дело своей мамы — она популяризирует украинский язык, часто появляется на разных мероприятиях, посвященных культуре нашей страны.

Дочь Фарион София Семчишин
Дочь Фарион

В августе 2024 стало известно, что София планирует издать книгу с цитатами Ирины Фарион. Она будет называться "Орлицы не исповедуются перед гиенами".

Ирина Фарион

София Личность также собирает воспоминания, связанные с ее мамой. Она планирует издать книгу с личными воспоминаниями людей об Ирине Фарион.

Ирина Фарион

София часто появляется на судебных заседаниях по убийству Фарион. Она хочет, чтобы виновный в убийстве ее матери сел в тюрьму пожизненно. Вячеслав Зинченко (подозреваемый в убийстве) сейчас находится под стражей, продолжаются следственные действия.

Ирина Фарион

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Ирины Фарион. Языковед похоронен на Лычаковском кладбище во Львове на центральной аллее, возле могилы Владимира Ивасюка.

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#Украина #Львов #Ирина Фарион