Пишет книгу о маме и хочет пожизненного для вероятного убийцы: как выглядит дочь Ирины Фарион и чем она занимается

София Особы планирует издать книгу с воспоминаниями разных людей об Ирине Фарион

Для дочери известного языковеда Ирины Фарион Софии Особы 2024 год стал годом больших потерь. Сначала, 19 июля, была убита ее мама возле собственного дома. А через несколько месяцев, 6 октября, стало известно о гибели мужа и отца ее детей Василия Лица, защищавшего Украину на фронте.

Однако дочь языковеда не сдается — она продолжает дело своей матери и активно выступает за защиту украинского языка и культуры. "Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит и что известно о Софии Особы.

Что известно о Софии Особе

София Семчишин (девичья фамилия дочери Ирины Фарион) в убийство матери не вела свои соцсети. Она вела закрытый образ жизни. Однако после того, как погибла языковед, женщина стала активно развивать свой аккаунт с целью установить справедливость и лишить свободы виновного в убийстве ее мамы и продолжении дела Ирины Фарион.

София Семчишин — мама двоих детей: Дмитрия (2019 г.р.) и Эвы (2017 г.р.). Ее муж Василий Лицо потерю тещи перенес довольно тяжело — он публиковал фото снарядов с надписью "За Фарион" в своих соцсетях. В октябре 2024 любимый Софии погиб, защищая нашу страну на фронте.

По словам Софии в интервью для ТСН, перед смертью матери у нее не было никаких предчувствий. Языковед не говорила ни об угрозах, ни об удивительных вещах. Однако Ирина часто спрашивала у дочери, у нее все ли хорошо. "Где ты? Ты дома? Все хорошо? Закрой окна". "Возможно, у нее было ощущение какое-то, но она мне этого не говорила", — отметила София.

Чем сейчас занимается и как выглядит София Особа

После убийства матери София стала активной пользовательницей соцсетей. Она ведет свой блог в Instagram. Она часто публикует фотографии Ирины Фарион с ее цитатами в подписях. Также женщина продолжает дело своей мамы — она популяризирует украинский язык, часто появляется на разных мероприятиях, посвященных культуре нашей страны.

В августе 2024 стало известно, что София планирует издать книгу с цитатами Ирины Фарион. Она будет называться "Орлицы не исповедуются перед гиенами".

София Личность также собирает воспоминания, связанные с ее мамой. Она планирует издать книгу с личными воспоминаниями людей об Ирине Фарион.

София часто появляется на судебных заседаниях по убийству Фарион. Она хочет, чтобы виновный в убийстве ее матери сел в тюрьму пожизненно. Вячеслав Зинченко (подозреваемый в убийстве) сейчас находится под стражей, продолжаются следственные действия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Ирины Фарион. Языковед похоронен на Лычаковском кладбище во Львове на центральной аллее, возле могилы Владимира Ивасюка.