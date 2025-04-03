Блокировка или несоблюдение процедур? Стефанчук объяснил, почему Порошенко не поехал в США

В ЕС обвинили Стефанчука в блокировании международной командировки

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил на обвинение партии "Европейская солидарность" в том, что пятого президента Петра Порошенко не выпустили за границу из-за того, что он находится в оппозиции к действующей власти. Он заявил, что соратница Порошенко, обвиняя власть во лжи, сама рассказывает только половину правды.

"Не стоит винить других во лжи, когда публично показываешь только половину правды — то есть пол скрина", — написал Стефанчук. Он пояснил, что документ действительно был создан в феврале в единой автоматизированной системе работы с документами Верховной Рады Украины, но не был подписан самим Порошенко и потому не мог попасть на рассмотрение председателю Верховной Рады.

Согласно информации Стефанчука, Порошенко подал новое заявление 1 апреля в 15:00, хотя "рабочая" поездка в Майами должна была начаться в тот же день утром. "Если честно, это уже больше похоже на первоапрельскую шутку, чем на заранее спланированную межпарламентскую миссию", — отметил спикер.

Также он добавил, что командировка народных депутатов возможна только в рамках межпарламентской деятельности, а не по приглашению декана университета, что, по мнению Стефанчука, "больше похоже на "конференционный туризм" с бонусом самопиара".

Скандал между партией "Европейская солидарность" и представителями власти по поездке Петра Порошенко в США разгорелась после того, как в ЕС обвинили Стефанчука в блокировании международной командировки.

По информации партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины должен быть ключевым спикером на международной конференции безопасности во Флориде на тему "Вызовы в глобальном политическом ландшафте — как укрепить демократию". Там также планировались встречи с представителями команды президента США Дональда Трампа для обсуждения стратегий завершения войны с Россией и усиления украинской обороноспособности.

В своем заявлении "Европейская Солидарность" утверждает, что власти нарушают "принципы многопартийного плюрализма" и "права оппозиции", а визит блокируется "в то время, когда Офис президента демонстрирует неспособность найти общий язык с новой администрацией" США.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ответ опубликовал пространный пост, назвав ситуацию "новой серией политического шоу "БПП — Блокируют Петра Порошенко"". По его словам, командировочный документ не был должным образом оформлен.

Народная депутат Ирина Геращенко, соратница Порошенко, резко раскритиковала позицию Стефанчука, назвав это "шокирующим обесцениванием межпарламентской деятельности оппозиции" и "непониманием основ парламентской дипломатии".

Она указала на двойные стандарты, утверждая, что призыв "любить Украину в Украине" не касается представителей власти: "Если погуглить страницы депутатов партии и власти, то все ли они сейчас за границей, в однопартийных делегациях, которые почему-то представляют партнерам как парламентские."

Напомним, ранее "Телеграф" писал, Порошенко в интервью BILD раскритиковал Зеленского и вступился за Трампа. Санкции против себя экспрезидент назвал "нападением на свободу и демократию".