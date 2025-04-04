Укр

Условия отсрочок от мобилизации изменятся: что решил Кабмин

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мобилизация студентов
Мобилизация студентов. Фото Колаж Телеграфу

Нардеп объяснил, что может измениться для нескольких категорий граждан

Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, который уточняет критерии предоставления отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей. Документ еще предстоит рассмотреть Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, отсрочку от призыва больше не смогут получить:

  • мужчины в возрасте 25+ лет, которые вторично получают образование на том же или более низком уровне;
  • граждане, которые обучаются за границей после 24 февраля 2022 года.

Право на отсрочку сохраняется, если:

  • студент поступил в учебное заведение до 25 лет;
  • впервые получает новый уровень образования;
  • учится по дневной или дуальной форме.

"Уточнения вносятся во избежание судебных обжалований, поскольку суды уже начали признавать право на отсрочку тем, кто учится повторно", — отметил Гончаренко.

Что может измениться для преподавателей

Преподаватели с научной степенью будут иметь право на отсрочку, даже если уже не работают в учебных заведениях.

Педагоги внешкольных заведений также получат отсрочку, если они:

  • вели кружки (эколого-натуралистические, технические, военно-патриотические);
  • официально работали до 1 января 2025 года по основному месту работы.

Напоминаем, что студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме, могут оформить отсрочку в "Резерв+". Для этого им необходимо подать заявку:

  1. Авторизоваться в приложении.
  2. Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками.
  3. Нажмите кнопку "Отсрочка" и выберите основание для нее.
  4. Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном военном учете.

Ранее "Телеграф" писал, что еще больше мужчин смогут получить отсрочку в "Резерв+". Новая функция уже доступна в приложении.

Теги:
#Студенты #Педагоги #Мобилизация #Отсрочка от мобилизации