Условия отсрочок от мобилизации изменятся: что решил Кабмин

Нардеп объяснил, что может измениться для нескольких категорий граждан

Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, который уточняет критерии предоставления отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей. Документ еще предстоит рассмотреть Верховной Раде.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, отсрочку от призыва больше не смогут получить:

мужчины в возрасте 25+ лет, которые вторично получают образование на том же или более низком уровне;

граждане, которые обучаются за границей после 24 февраля 2022 года.

Право на отсрочку сохраняется, если:

студент поступил в учебное заведение до 25 лет;

впервые получает новый уровень образования;

учится по дневной или дуальной форме.

"Уточнения вносятся во избежание судебных обжалований, поскольку суды уже начали признавать право на отсрочку тем, кто учится повторно", — отметил Гончаренко.

Что может измениться для преподавателей

Преподаватели с научной степенью будут иметь право на отсрочку, даже если уже не работают в учебных заведениях.

Педагоги внешкольных заведений также получат отсрочку, если они:

вели кружки (эколого-натуралистические, технические, военно-патриотические);

официально работали до 1 января 2025 года по основному месту работы.

Напоминаем, что студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме, могут оформить отсрочку в "Резерв+". Для этого им необходимо подать заявку:

Авторизоваться в приложении. Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками. Нажмите кнопку "Отсрочка" и выберите основание для нее. Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном военном учете.

Ранее "Телеграф" писал, что еще больше мужчин смогут получить отсрочку в "Резерв+". Новая функция уже доступна в приложении.