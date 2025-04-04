Условия отсрочок от мобилизации изменятся: что решил Кабмин
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Нардеп объяснил, что может измениться для нескольких категорий граждан
Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, который уточняет критерии предоставления отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей. Документ еще предстоит рассмотреть Верховной Раде.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, отсрочку от призыва больше не смогут получить:
- мужчины в возрасте 25+ лет, которые вторично получают образование на том же или более низком уровне;
- граждане, которые обучаются за границей после 24 февраля 2022 года.
Право на отсрочку сохраняется, если:
- студент поступил в учебное заведение до 25 лет;
- впервые получает новый уровень образования;
- учится по дневной или дуальной форме.
"Уточнения вносятся во избежание судебных обжалований, поскольку суды уже начали признавать право на отсрочку тем, кто учится повторно", — отметил Гончаренко.
Что может измениться для преподавателей
Преподаватели с научной степенью будут иметь право на отсрочку, даже если уже не работают в учебных заведениях.
Педагоги внешкольных заведений также получат отсрочку, если они:
- вели кружки (эколого-натуралистические, технические, военно-патриотические);
- официально работали до 1 января 2025 года по основному месту работы.
Напоминаем, что студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме, могут оформить отсрочку в "Резерв+". Для этого им необходимо подать заявку:
- Авторизоваться в приложении.
- Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками.
- Нажмите кнопку "Отсрочка" и выберите основание для нее.
- Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном военном учете.
Ранее "Телеграф" писал, что еще больше мужчин смогут получить отсрочку в "Резерв+". Новая функция уже доступна в приложении.