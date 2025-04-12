Не позоритесь фразой "з наступаючою Паскою". Как правильно сказать это на украинском

Следует добавить, что искренность и уважение в ваших словах – самое главное

Пасха — один из важнейших христианских праздников, поэтому украинцы традиционно приветствуют друг друга теплыми словами. Однако следует помнить, что некоторые популярные фразы являются языковыми ошибками или кальками русского, поэтому важно придерживаться норм украинского языка даже в пожеланиях.

В этом материале "Телеграф" собрал варианты поздравлений.

Одной из самых распространенных ошибок является фраза "з аступаючою Паскою". Она является прямым переводом с русского "с наступающей Пасхой" и не отвечает нормам украинского языка.

Во-первых, в украинской традиции праздник Пасхи называют Великдень, а не "Паска". Паска — это один из главных атрибутов праздника, праздничная сдоба, но не сам праздник. Во-вторых, слово "наступаючий" в таком контексте не присуще украинскому языку. Следует говорить "прийдешній", "наближення" или "той, що наближається".

Как правильно поздравлять с Пасхой

Если праздник еще впереди, можно сказать: "З прийдешнім Великоднем!" или "Вітаю з наближенням Великодніх свят!".

В сам день праздника и после него поздравляют традиционным:

"Христос воскрес!" — "Воістину воскрес!"

Это древнее пасхальное приветствие не только принято в церковной традиции, но и широко используется в быту. Такая форма приветствия символизирует суть Воскресения Христова.

Также можно сказать:

"Щасливого Великодня!"

"Світлого свята!"

"Веселих Великодніх свят!"

Кроме того, важно помнить, что искренность и уважение в ваших словах – самое главное. Даже простое "З Великоднем!" может быть уместным.

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