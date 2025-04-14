Экс-ведущий пророссийских каналов вышел из СИЗО под залог

Дело открыли из-за его антиукраинской деятельности

Экс-ведущий телеканалов "Наш" и "NewsOne", которые находятся под санкциями СНБО, Макс Назаров вышел из СИЗО. Он заплатил залог и пока не находится под стражей.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники. Назаров подозревается в распространении российской пропаганды.

Ранее, в январе 2024 года, экс-ведущий запрещенных каналов был взят под стражу сроком на два месяца по решению суда. Ему инкриминировались действия, направленные на дестабилизацию информационного пространства Украины в условиях полномасштабной войны.

В то же время суд определил альтернативную меру пресечения — залог в размере 12 миллионов гривен. Позже сумма была снижена до 8,5 миллиона, а срок содержания под стражей продлен до 18 апреля.

Напомним, Макс Назаров был известен как телеведущий программ на каналах, связанных с пророссийскими политиками, в том числе с окружением Виктора Медведчука. Каналы "Наш" и "NewsOne" были под санкциями и прекратили вещание по решению СНБО еще в 2021 году. Тем не менее Назаров оставался активным в публичном пространстве, ведя Telegram-канал и YouTube-шоу, где, по данным следствия, распространял пророссийские нарративы.

Назаров в зале суда

Служба безопасности Украины проводила обыски в Назарова и собрала масштабную доказательную базу. СБУ получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих антиукраинскую деятельность подозреваемого. За совершенные правонарушения Назарову грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ поймала "крысу" с Яворивского полигона. Ему поручили ликвидировать командиров ВСУ.