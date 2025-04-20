Реагируем только на атаки России: в ОСУВ "Хортица" прокомментировали "Пасхальное перемирие"

Украина будет моментально отвечать на любые нарушения объявленного россиянами "перемирия"

Украинская армия сейчас проводит исключительно оборонительные действия и реагирует на атаки российских войск. Своих наступательных и ударных действий украинские войска не проводят из-за так называемого "Пасхального перемирия", которое скептически оценили как в Украине, так и в Европейском Союзе.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии изданию "РБК-Украина". По его словам, Украина будет моментально отвечать на любые нарушения объявленного россиянами "перемирия" с их же стороны.

"Мы проводим оборонную операцию и реагируем только на атаки и штурмовые действия противника, а также на его огневое влияние на наши позиции… Действия наших защитников и в целом Сил обороны Украины есть и будут зеркальными, войска будут действовать рационально, зеркально отвечая на каждый российский удар", — сказал он в ответ на вопросы по поводу соблюдения прекращения огня на фронте.

Напомним, что российский правитель Владимир Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемое "Пасхальное перемирие", которое продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Но, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины получили приказ прекратить огонь на фронте, никаким перемирием и не пахнет. На ряде участков фронта продолжаются жестокие бои, также россияне обстреляли ряд прифронтовых населенных пунктов. С другой стороны, на некоторых направлениях действительно стало тише, но это может быть связано с перегруппировкой потрепанных штурмовых сил россиян, а не с желанием реально соблюдать прекращение огня.

Отметим, чтобы считать, что "перемирие", которое объявил Путин, действительно вступило в силу, россиянам придется остановить все боевые действия. Это включает в себя все обстрелы на земле и в воздухе. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что Путину это "перемирие" необходимо для того, чтобы не дать США выйти из переговорного процесса.