В Евросоюзе скептически отреагировали на "Пасхальное перемирие": требуют доказательств прекращения огня

Евросоюз на фоне "миролюбивых" заявлений Путина продолжит оказывать поддержку Украине

В Европейском Союзе крайне осторожно отреагировали на одностороннее провозглашение так называемого Пасхального перемирия российским правителем Владимиром Путиным. Там отмечают, что сначала нужно увидеть реальные действия России по соблюдению прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Отмечается, что главный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и безопасности Анита Хиппер сделала заявление по этому поводу.

"Россия имеет репутацию агрессора, поэтому сначала мы должны увидеть реальную остановку агрессии и четкие действия для длительного прекращения огня", — сказала она.

Хиппер добавила, что уже прошел больше месяца с момента, как Украина выразила готовность к всеобъемлющему прекращению огня. Россия может в любой момент согласиться на полное прекращение огня.

"Россия может остановить эту войну в любой момент, если она действительно этого хочет… Мы продолжаем поддерживать Украину в достижении продолжительного, справедливого и всеобъемлющего мира", – резюмировала чиновник.

Напомним, что российский правитель Владимир Путин заявил, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемое "Пасхальное перемирие", которое продлится с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Но, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины получили приказ прекратить огонь на фронте, никаким перемирием и не пахнет. На ряде участков фронта продолжаются жестокие бои, также россияне обстреляли ряд прифронтовых населенных пунктов. С другой стороны, на некоторых направлениях действительно стало тише, но это может быть связано с перегруппировкой потрепанных штурмовых сил россиян, а не с желанием реально соблюдать прекращение огня.

Отметим, чтобы считать, что "перемирие", которое объявил Путин, действительно вступило в силу, россиянам придется остановить все боевые действия. Это включает в себя все обстрелы на земле и в воздухе. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что Путину это "перемирие" необходимо для того, чтобы не дать США выйти из переговорного процесса.