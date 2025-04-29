Какая в Украине самая сложная фамилия: попробуйте её выговорить

Она принадлежит жителю Тернополя

Фамилии украинцев очень разные. Среди них есть и те, которые могут не поддаться окружающим даже с нескольких раз.

"Телеграф", ссылаясь на информацию, которую предоставил ИИ Gemini, рассказывает о, вероятно, самом сложном украинском родовом имени. Оно состоит из целых 50 символов.и принадлежит жителю Тернополя, который менял свои паспортные данные с 2010 года.

Он сам придумал эту комбинацию слов, вооружившись Википедией. Звучит она следующим образом: Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко.

К слову, имя данного украинца также весьма длинное и сложное: Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав.

Таким образом, вместе его фамилия и имя составляют почти сто символов, которые с трудом помещаются на его ID-карточке: Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко.

"Подтекст в том, что я будто Владимир (то есть я хочу быть в мире со всем). А вторая часть означает, что я ко всему серьезно отношусь, а гром, град, означают, что пытаюсь дать сопротивление всему", — комментирует тернополянин свое решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученый назвал самые загадочные украинские фамилии.