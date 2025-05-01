Вместе с отцом училась в ВУЗе и работала в горсовете: как выглядит старшая дочь предателя Ильи Кивы

Катерина работала в правоохранительных органах

У бывшего украинского политика Ильи Кивы, который предал нашу страну и был ликвидирован в России, осталось трое детей от разных женщин. Его старшая дочь Катерина появилась на свет, когда экс-нардепу было всего 16 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит Екатерина Кива и что известно о ее жизни. Мы узнали некоторые подробности.

Екатерина Кива — как выглядит дочь предателя Ильи Кивы

О детстве Екатерины известно мало, она родилась 20 мая 1994 года в Полтаве. Кто ее мама — неизвестно, а вот отец Илья Кива прославился своими выходками в Раде, русофобскими взглядами и предательством, поскольку в 2022 году бежал из страны. За это вскоре он поплатился, в декабре 2023 года Киву ликвидировали в Московской области.

Екатерина Кива

Его старшей дочери Екатерине скоро исполнился 31 год, образование она получила в Харьковском национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого, а затем вместе с отцом поступила на магистра в Национальную академию внутренних дел в Киеве.

"Мы поступили! Теперь будем с папой учиться в одной группе на магистра в Национальной Академии внутренних дел", — написала в 2016 году Екатерина у себя на странице в Facebook, которая сейчас недоступна.

Предатель Илья Кива вместе с дочерью

В 2017 году девушка начала работать в правоохранительных органах инспектором отдела Департамента противодействия наркопреступности, а последня ее должность — старшая инспектор отдела организации отбора и проведения аттестации. Уволилась Екатерина в сентябре 2020 года.

Дочь Кивы работала в правоохранительных органах

А спустя год, когда ей было 27 лет, наследница Ильи Кивы выиграла конкурс должность директора юридического департамента в Полтавском городском совете. Она была единственной кандидаткой, и как сказали в конкурсной комиссии, Екатерина выполнила три практических задачи на оценки "хорошо", "отлично" и "отлично".

Как выглядит старшая дочь Кивы

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и после того, как ее отец бежал из страны и стал распространять российскую пропаганду, Екатерина оставалась на должности пока активисты в Полтаве не начали поднимать шумиху. Тогда дочь предателя написала заявление об увольнении по собственному желанию и ушла с должности.

Екатерина Кива вместе с отцом

Согласно декларации за 2021 год, дочь покойного Ильи Кивы владеет квартирой в Киеве и автомобилем Mazda 3 (2018 года выпуска). Новой информации об Екатерине в открытом доступе нет, судя по всему, она старается избегать публичности.

Дети предателя Ильи Кивы

"Телеграф" писал ранее, в каком особняке под Киевом жил убитый предатель Илья Кива. Политик скрывал его в своих декларациях.