Разом із батьком навчалася у ВНЗ та працювала у міськраді: як виглядає старша дочка зрадника Іллі Киви

Катерина працювала у правоохоронних органах

У колишнього українського політика Іллі Киви, який зрадив нашу країну та був ліквідований у Росії, залишилося троє дітей від різних жінок. Його старша дочка Катерина з’явилася на світ, коли екснардепу було лише 16 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Катерина Кива та що відомо про її життя. Ми дізналися деякі подробиці.

Катерина Кива — як виглядає дочка зрадника Іллі Киви

Про дитинство Катерини відомо мало, вона народилася 20 травня 1994 року у Полтаві. Хто її мама — невідомо, а от батько Ілля Кива прославився своїми витівками в Раді, русофобськими поглядами та зрадою, оскільки у 2022 роцы втік із країни. За це він поплатився, у грудні 2023 року Киву ліквідували в Московській області.

Катерина Кива

Його старшій дочці Катерині незабаром виповнився 31 рік, освіту вона здобула у Харківському національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого, а потім разом із батьком вступила на магістра до Національної академії внутрішніх справ у Києві.

"Ми поступили! Тепер будемо з татом навчатися в одній групі на магістра в Національній Академії внутрішніх справ", — написала у 2016 році Катерина у себе на сторінці у Facebook, яка зараз недоступна.

Зрадник Ілля Кива разом із дочкою

У 2017 році дівчина почала працювати у правоохоронних органах інспектором відділу Департаменту протидії наркозлочинності, а остання її посада – старший інспектор відділу організації відбору та проведення атестації. Звільнилася Катерина у вересні 2020 року.

Дочка Киви працювала у правоохоронних органах

А через рік, коли їй було 27 років, спадкоємиця Іллі Киви виграла конкурс на посаду директора юридичного департаменту у Полтавській міській раді. Вона була єдиною кандидаткою, і як сказали в конкурсній комісії, Катерина виконала три практичні завдання на оцінки "добре", "відмінно" та "відмінно".

Як виглядає старша дочка Киви

У 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і після того, як її батько утік з країни й почав розповсюджувати російську пропаганду, Катерина залишалася на посаді, поки активісти в Полтаві не почали підіймати галас. Тоді дочка зрадника написала заяву про звільнення за власним бажанням та пішла з посади.

Катерина Кива разом із батьком

Згідно здекларацією за 2021 рік, дочка покійного Іллі Киви володіє квартирою у Києві та автомобілем Mazda 3 (2018 року випуску). Нової інформації про Катерину у відкритому доступі немає, судячи з усього, вона намагається уникати публічності.

Діти зрадника Іллі Киви

"Телеграф" писав раніше, в якому особняку під Києвом жив убитий зрадник Ілля Кива. Політик приховував його у своїх деклараціях.