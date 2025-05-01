В скором времени на Украину обрушатся сильные дожди: где и когда ждать непогоды

Кое-где прогнозируются почти летняя жара

На смену заморозкам в Украину в первой декаде мая придет почти летнее тепло и дожди. Местами отметка термометра будет доходить почти до +30 градусов.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Май на пороге: антициклон принесет стабильность, а дальше — дожди и грозы".

По его словам, самые высокие показатели температуры прогнозируются в южных, частично восточных и юго-западных областях. В течение первой декады мая в среднем ночью воздух будет прогреваться в диапазоне +7…+13 °С, днем +16…+22 °С. Однако в Одесской области в период с 4 по 6 мая ожидается вплоть до +23…+28 °С. В то же время у побережья морей, а также в северо-западной части страны будет прохладнее.

Наслаждаться в полной мере почти летним теплом украинцам помешает дождь. Его прогнозируют в Карпатском регионе, по крайней мере и местами в северо-восточной части Украины. Ниже на карте показано количество осадков в Украине с 30 апреля по 10 мая включительно.

Напомним, что в первых числах мая в Украине прогнозируются заморозки до -5 градусов, которые будут держаться несколько дней. Больше всего они коснутся западных, северных, большинства центральных областей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие области зальет дождями больше всего в первые дни мая.