Мощный ливень и гроза. Каким областям не повезет с погодой в ближайшие выходные

Отдых на улице придется отложить

В Украине первая половина мая будет теплой, но дождливой и с грозами. Чрезмерные осадки вероятнее всего испортят украинцам выходные 10-11 мая.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозу синоптиков, в этот период будет наблюдаться значительное похолодание. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Погода в Украине 10 мая

Погода в Украине 10 мая

В субботу, 10 мая, по данным Укргидрометцентра, всю территорию страны ожидает умеренный дождь. При этом столбик термометра днем на западе и севере покажет до +12 градусов, а на востоке, юге и в центре страны до +18 градусов. Сила ветра в этот день составит 10 м/с.

Погода в Украине 11 мая

Утром на севере, западе и востоке страны синоптику обещают до +6 градусов тепла, а в южных и центральных регионах до +14 градусов. Днем солнце пригреет до +20 градусов на юге и до +10 градусов в других регионах. Дождь Украину в воскресенье, 11 мая, начнет накрывать еще с ночи. Сначала осадки начнутся в юго-западных регионах, а к утру дойдут до центральных и восточных областей.

Погода в Украине 11 мая

Погода в Украине 11 мая

Пик ливня придется на 12:00, ведь в этот период синоптики прогнозируют местами до 13,3 мм осадков. Ближе к вечеру дождь накроет восточные области, а вот в центре должна начаться гроза. Более того, в Украине дождь будет идти даже 12 мая, но уже на севере страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Львов в середине мая накроют заморозки и снег.