Пережили термошок. Синоптик объяснил, какие фруктовые деревья "убили" заморозки

Температура воздуха над поверхностью почвы падала до -9 °С.

Весенний сезон 2025 пришел в обычные сроки. Однако природа "презентовала" контрастную погоду, с периодами как летнего тепла +26-28 °С, так и поздних, интенсивных и длительных заморозков. Поэтому садоводам пришлось жечь дымные костры, чтобы хоть как-то спасти от мороза цветущие сады.

Об этом "Телеграфу" в блиц-интервью рассказал начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань. Он объяснил, как такие погодные аномалии скажутся на аграрном секторе.

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По его словам, заморозки в Украине у нас отмечались в два периода – 7-15 и 27-29 апреля.

— В апреле минимальная температура воздуха снижалась до -3…-6 °С, а на почве и высоте 2 см над поверхностью почвы даже -4…-9 °С. При этом сразу после низких температур отмечались высокие, что, безусловно, создавало эффект "термошока" для растений, — говорит эксперт.

Он объяснил, что отличительной особенностью этих заморозков является небывалая продолжительность — до 19 часов.

— В первый период заморозков повреждения получили раннецветущие плодовые деревья (абрикос, слива, алыча). Второй период нанес ущерб винограду, всем цветущим плодовым, ягодным и огородным культурам, посаженным в ранние сроки. Кое-где даже могли повредиться озимые культуры, которые в небывало ранние сроки начали формировать колос, и рапс, у которого отмечалось цветение. Даже на площадях, где заморозков не было, при таких температурных контрастах имеется значительная вероятность развития болезней и снижения урожая, — говорит синоптик.

Говоря о влиянии отсутствия снежного покрова на увлажнение и состояние зимующих растений, он объяснил, что при таких температурных качелях осадки выпадали в виде мокрого снега, снега и дождя.

— Снежный покров высотой 1-4 см действительно залегал, однако это было временно. Его количество больше нормы было только в первой декаде апреля. В большинстве времени осадков действительно не было, или они были неэффективными, в частности дефицит осадков воздержался с третьей декады декабря.

Как следствие, влагозапасы почвы самые низкие за последние 10 лет наблюдений. Поэтому при сохранении столь значительного дефицита дождей — на очереди начало почвенной засухи, — предупредил Виталий Постригань.

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