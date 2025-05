Заметно повзрослела и покинула Украину: где победительница "Голос. Дети 4" Данэлия Тулешова

Жизнь юной исполнительницы существенно изменилась

Биография Данэлии Тулешовой

Девушка родилась в Астане в Казахстане. Училась в физико-математической школе. Ей нравилась математика, казахский и английский языки и современные танцы. Также Данэлия с детства начала петь. Ее талант заметил отец, который закончил музыкальную школу по классу фортепиано.

В 2015 году Данэлия начала побеждать на конкурсах. В частности, получила гран-при и приз зрительских симпатий на детском музыкальном конкурсе "Аялаган Астана-2015". Позже ее наградили призом зрительских симпатий на "Детской Новой волне".

В 2016 году Тулешова стала профессионально заниматься вокалом. Педагоги помогали девочке улучшать дикцию и исправлять ошибки в вокале.

Данэлия получила масштабную известность после участия в шоу "Голос. Дети". Там она спела трек Stone Cold. Ее выступление собрало более 80 миллионов просмотров на ютубе. Тулешова победила в четвертом сезоне программы и стала популярной.

Данэлия Тулешова — Stone Cold

В 2018 году девушка представляла Казахстан на детском Евровидении. С песней Ozine sen она заняла шестую строчку.

Данэлия Тулешова — Ozine sen

В 2019 году исполнительница появилась на американском шоу The World’s Best, где попала в восьмерку лучших. А год спустя Тулешова приняла участие в America’s Got Talent с песней Tears of Gold.

Данэлия Тулешова — Tears of Gold

Где сейчас Данэлия Тулешова

Сейчас Тулешовой исполнилось 18 лет, и она заметно повзрослела. Иногда она демонстрирует себя в смелых образах.

В то же время Данэлия продолжает певческую карьеру. Она обычно исполняет треки на английском языке, в том числе последние — Memories и Bye Bye Baby.

Данэлия Тулешова — Bye Bye Baby

Судя по локациям на фото, Тулешова сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки. В 2024 году она окончила Бруклинскую высшую школу.

На своей странице в инстаграме Данэлия публикует фотографии из путешествий, отдыха, отрывки своих песен и моменты с друзьями.

