"Немного значит": экс-министр МИД рассказал о последствиях признания американцами Крыма "российским"

Россия активно давит на США по всем возможным направлениям, чтобы Крым признали "российским"

Соединенные Штаты могут признать временно оккупированный Крым "российским", чтобы попытаться смягчить позицию Кремля по мирным переговорам. Однако даже признание полуострова "российским" со стороны Вашингтона почти ничего не меняет в вопросе международных отношений, поскольку вряд ли Европа и Украина последуют за США.

Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, эксминистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию "Радио Свобода". Он пояснил, что Россия активно давит на США по всем возможным направлениям, чтобы Крым признали "российским": здесь замешаны любитель пропаганды россиян Стив Виткофф, миллиардер Илон Маск и другие агенты влияния Кремля в США.

"Потому что Россия на всех участках, где могла, везде постоянно забрасывает. Через персональные связи Виткофф, Шмиткофф, не знаю, кто угодно, Маск и все остальные эти супермодели российские, которые почему-то стали женами там стариков этих конгрессменов, и так далее. Все уровни, которые только можно использовать, они всегда объясняют: "Слушайте, ну при чем здесь вообще? Хрущев этнический украинец, подарил 54-му году Украине какой-то Крым. Он всегда был наш"", — пояснил экс-министр.

Пристайко добавил, что в США уверены — признание Крыма "российским" может смягчить позицию России по переговорам. Однако на международные отношения это не сильно повлияет, поскольку признание Соединенными Штатами почти ничего не меняет. Более того, другие страны не будут следовать примеру США, поскольку это очень опасно.

"Я больше скажу, немного означает, что Соединенные Штаты признают Крым российским. На самом деле для международных отношений это не так много значит. Ну, начнет "айфон" признавать, что вы находитесь на территории России, когда вы запускаете какое-нибудь приложение в Крыму", — пояснил он.

Между тем, другой бывший министр иностранных дел Украины, Павел Климкин, имеет более печальные прогнозы. Он считает, что если Россия каким-то образом сможет добиться признания аннексии Крыма, это будет катастрофой для Украины, и не только. Впрочем, добавляет Климкин, россиянам вряд ли это удастся.

Напомним, что в своем новом интервью Трамп заявил, что для заключения мира с Россией Украина должна согласиться на определенные уступки. В частности, Крым останется российским, а Украина не вступит в НАТО. По мнению Трампа, если бы Киев "не заговорил" о членстве в Альянсе полномасштабного вторжения вообще не было бы.

После этого в Украине отреагировали на заявления Трампа и назвали три принципиальных позиции. Украина никогда не признает какие-либо свои территории российскими, Украина не согласится на ограничение армии, Украина не позволит любой третьей стране налагать вето на ее вступление в ЕС и НАТО. То же специально для Трампа во время общения с журналистами повторил президент Зеленский: по его словам, Украина не может отказаться от оккупированных территорий, а вступление Украины в НАТО зависит не от желаний Кремля.