В Украине в середине мая выпал снег (фото)

Какая-то ежевичная зима в Украине

Погода не перестает удивлять украинцев. На горнолыжном курорте Тростян Львовской области посреди мая выпал снег. Подобное природное явление также наблюдается на курорте Драгобрат в Закарпатье и на горе Пип Иван Черногорский.

8 мая снегом покрыли склоны горы Тростян во Львовской области и Драгобрат в Закарпатье. На горе Поп Иван, по оценкам спасателей, выпало до 2 сантиметров снежного покрова.

Тростян, Львовщина

Тростян, Львовщина

Кадры заснеженных горных склонов активно распространяются в местных соцсетях. В высокогорье Карпат зафиксирована температура воздуха до -2°C.

Снег на горе Поп Иван

Горные спасатели Прикарпатья официально сообщают: "По состоянию на 08:20, 08.05.2025 на горе Поп Иван облачно, туман, видимость ограничена. Штиль. Температура воздуха -2°С. В течение суток выпало около 2 см снега."

Еще 7 мая на горе Поп Иван не было снега, но уже было морозно.

Отметим, что Укргидрометцентр не прогнозировал морозы или снег на 8 мая. Минимальная температура в западных регионах должна составлять +3. Также не было предупреждения о возможности снега во Львовской области.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что в Киев спешит непогода. Когда ожидается дождь, грозы и сильные ветры.