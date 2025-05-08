В Україні посеред травня випав сніг (фото)

Якась ожинова зима в Україні

Погода не перестає дивувати українців. На гірськолижному курорті Тростян, що на Львівщині, посеред травня випав сніг. Подібне природне явище також спостерігається на курорті Драгобрат на Закарпатті та на горі Піп Іван Чорногірський.

8 травня снігом вкрило схили гори Тростян на Львівщині та Драгобрат на Закарпатті. На горі Піп Іван, за оцінками рятувальників, випало до 2 сантиметрів снігового покриву.

Тростян, Львівщина

Тростян, Львівщина

Кадри засніжених гірських схилів активно поширюють у місцевих соцмережах. У високогір'ї Карпат зафіксовано температуру повітря до -2°C.

Сніг на горі Піп Іван

Гірські рятувальники Прикарпаття офіційно повідомляють: "Станом на 08:20, 08.05.2025 на горі Піп Іван хмарно, туман, видимість обмежена. Штиль. Температура повітря -2°С. Протягом доби випало близько 2 см снігу."

Ще 7 травня на горі Піп Іван не було снігу, проте вже було морозно.

Зазначимо, що Укргідрометцентр не прогнозував морозів чи снігу на 8 травня. Мінімальна температура в західних регіонах мала б складати +3. Також не було попередження про можливість снігу на Львівщині.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що у Київ поспішає негода. Коли очікувати на дощі, грози та сильні вітри.