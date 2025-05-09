Мистическое наследие Ровенщины, манящей туристов: чем славится Таракановский форт (фото)

Здесь неоднократно снимались сцены для украинских фильмов

Многих путешественников привлекают загадочные и атмосферные места, окутанные историей, легендами и мистикой — именно таков Таракановский форт на Ровенщине. Это оборонительное сооружение 19-го века, известное также как форт-застава Дубно, было возведено на грани тогдашних Австрийской и Российской империй.

В этом материале "Телеграф" рассказывает более подробно об этом месте.

История строительства

Строительство Таракановского форта началось в 1873 году, а завершилось – в 1890-м. Военный департамент Российской империи решил построить несколько фортификационных сооружений на западной границе, и этот объект стал одним из них. Его проект создавался на базе французских фортификаций.

Форт имеет ромбовидную форму, с длиной каждой стороны по 240 метров. Наружные стены форта имели толщину до 3 метров, что позволяло обеспечить высокий уровень обороны. Сооружение окружал ров и земляные валы, повышавшие ее обороноспособность. Однако, из-за неудачного расположения в лесистой местности и влажного климата, она не была особенно эффективной в боевых условиях.

Несмотря на все усилия, сооружение так и не было использовано по своему назначению как оборонный объект. Однако в 1915 году во время Первой мировой войны форт временно заняли австрийцы, после чего он потерпел значительные разрушения во время Брусиловского прорыва 1916 года.

Таракановский форт в 1916 году

Внутреннее обустройство

Таракановский форт состоял из нескольких казематов, в которых могли размещаться до 800 человек. Казармы, пекарни, склады и хозяйственные помещения были оборудованы вентиляцией и печками для обогрева. Важной частью сооружения была система водоснабжения, включавшая 3 колодца, а также канализацию. Форт имел освещение, телефон и телеграф уже в конце 19 века.

Настоящее достопримечательности

Сейчас Таракановский форт — это место, которое привлекает туристов и исследователей. Его забытые и полуразрушенные стены и туннели оставляют после себя впечатление таинственности и исторической важности. Место стало популярно среди любителей мистики и съемок, здесь неоднократно снимались сцены для украинских фильмов.

Таракановский форт окружен многочисленными легендами. В частности, есть слухи, что во время Второй мировой войны нацисты использовали его для тайных исследований и экспериментов, а советские войска позже обустроили там состав ядерного оружия. Однако подлинность этих фактов так и не была подтверждена.

Таракановский форт является уникальным и важным памятником военной архитектуры, поражающим не только своей историей, но и мистической атмосферой, создаваемой забытыми, заброшенными объектами.

Местоположение на карте

Ранее "Телеграф" писал о том, что Чертов камень, расположенный над селом Подкамень во Львовской области, является не только природным памятником, но и важным культурным объектом. Эта поразительная скала высотой 17 метров привлекает внимание туристов и исследователей благодаря своему возрасту, который, по приблизительным оценкам, составляет более 11 миллионов лет.