Мистическое наследие Ровенщины, манящей туристов: чем славится Таракановский форт (фото)
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Здесь неоднократно снимались сцены для украинских фильмов
Многих путешественников привлекают загадочные и атмосферные места, окутанные историей, легендами и мистикой — именно таков Таракановский форт на Ровенщине. Это оборонительное сооружение 19-го века, известное также как форт-застава Дубно, было возведено на грани тогдашних Австрийской и Российской империй.
В этом материале "Телеграф" рассказывает более подробно об этом месте.
История строительства
Строительство Таракановского форта началось в 1873 году, а завершилось – в 1890-м. Военный департамент Российской империи решил построить несколько фортификационных сооружений на западной границе, и этот объект стал одним из них. Его проект создавался на базе французских фортификаций.
Форт имеет ромбовидную форму, с длиной каждой стороны по 240 метров. Наружные стены форта имели толщину до 3 метров, что позволяло обеспечить высокий уровень обороны. Сооружение окружал ров и земляные валы, повышавшие ее обороноспособность. Однако, из-за неудачного расположения в лесистой местности и влажного климата, она не была особенно эффективной в боевых условиях.
Несмотря на все усилия, сооружение так и не было использовано по своему назначению как оборонный объект. Однако в 1915 году во время Первой мировой войны форт временно заняли австрийцы, после чего он потерпел значительные разрушения во время Брусиловского прорыва 1916 года.
Внутреннее обустройство
Таракановский форт состоял из нескольких казематов, в которых могли размещаться до 800 человек. Казармы, пекарни, склады и хозяйственные помещения были оборудованы вентиляцией и печками для обогрева. Важной частью сооружения была система водоснабжения, включавшая 3 колодца, а также канализацию. Форт имел освещение, телефон и телеграф уже в конце 19 века.
Настоящее достопримечательности
Сейчас Таракановский форт — это место, которое привлекает туристов и исследователей. Его забытые и полуразрушенные стены и туннели оставляют после себя впечатление таинственности и исторической важности. Место стало популярно среди любителей мистики и съемок, здесь неоднократно снимались сцены для украинских фильмов.
Таракановский форт окружен многочисленными легендами. В частности, есть слухи, что во время Второй мировой войны нацисты использовали его для тайных исследований и экспериментов, а советские войска позже обустроили там состав ядерного оружия. Однако подлинность этих фактов так и не была подтверждена.
Таракановский форт является уникальным и важным памятником военной архитектуры, поражающим не только своей историей, но и мистической атмосферой, создаваемой забытыми, заброшенными объектами.
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