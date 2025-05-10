Град, грозы и минус ночью: синоптик рассказал, что происходит с погодой в Украине в мае

За вторую декаду мая в отдельных регионах может выпасть месячная норма осадков, а то и больше

В Украину пришла аномально холодная погода с севера Европы – в западных областях фиксируют заморозки до -4 °С и обильные дожди с грозами и градом. В Днепропетровской области 9 мая в Павлограде пронесся смерч, который повредил крыши, авто, электролинии и повалил деревья.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, в ближайшие несколько дней погода на большей части Украины останется без существенных изменений. Ожидается, что в дальнейшем будет холодно из-за поступления воздуха из Арктики, а также пройдут сильные дожди.

Более теплая погода в ближайшие дни ожидается только в Одесской области, Крыму и на юго-востоке. А вот в западных и северо-западных регионах сохранятся ночные заморозки. 11 и 12 мая дожди прогнозируются в большинстве областей. В западной части Украины осадки будут сопровождаться отдельными грозами, местами возможен мелкий град. В Карпатах за счет более низкой температуры будет отмечаться снег, временами значительный.

С 13 по 15 мая сохранится неустойчивая и влажная погода, осадки будут преимущественно в дневные часы, кое-где в сопровождении грозы. На высокогорье Карпат снова возможен мокрый снег. С 16 по 20 мая по-прежнему в Украине будут идти дожди из-за активности циклонов и прохождения облачных фронтов.

Так, за вторую декаду мая в отдельных регионах может выпасть месячная норма осадков, а то и больше. Для наглядности ожидаемой ситуации карта накопленных осадков (в мм) за указанный период представлена ниже. Из нее хорошо видно, что меньше дождей будет отмечаться в Крыму, а сильные осадки прогнозируются в Карпатах, а также местами — в центральных и северо-восточных областях.

Во второй декаде мая температура будет изменчивой, но в целом немного холоднее климатической нормы, особенно в северных и западных областях. Так, 11-15 мая минимальная температура ночью будет колебаться в пределах +2…+9 °С. В западной части Украины на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0…-3 °С. Днем показатели температуры составят +9…+15 °С, в центральных, южных и восточных областях — местами +16…+19 °С.

В период с 16 по 20 мая будут наблюдаться заметные колебания температуры с более высокими показателями на юге и востоке страны и более низкими значениями — в северо-западных областях.

Итак, в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться преимущественно влажная погода, с частыми дождями, иногда порывистым ветром и холодными ночами практически по всей Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Буковине, почти к концу весны, неожиданно выпал снег. В горных районах температура ночью опустилась ниже нуля, и некоторые деревни оказались под снегом.