Град, грози і мінус вночі: синоптик розповів, що коїться з погодою в Україні у травні

За другу декаду травня в окремих регіонах може випасти місячна норма опадів, а то й більше

В Україну прийшла аномально холодна погода з півночі Європи — у західних областях фіксують заморозки до -4 °С і рясні дощі з грозами та градом. На Дніпропетровщині 9 травня у Павлограді пронісся смерч, який пошкодив дахи, авто, електролінії та повалив дерева.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кибальчич, у наступні кілька днів погода на більшій частині України залишиться без істотних змін. Очікується, що надалі буде холодно через надходження повітря з Арктики, а також йтимуть сильні дощі.

Тепліша погода найближчими днями очікується лише в Одеській області, Криму та на південному сході. А от у західних і північно-західних регіонах збережуться нічні заморозки. 11 та 12 травня дощі прогнозуються у більшості областей. У західній частині України опади супроводжуватимуться окремими грозами, місцями можливий дрібний град. У Карпатах за рахунок нижчої температури відзначатиметься сніг, часом значний.

Із 13 до 15 травня утримається нестійка та волога погода, опади будуть переважно в денний час, подекуди в супроводі грози. На високогір'ї Карпат знову можливий мокрий сніг. З 16 по 20 травня, як і раніше, в Україні йтимуть дощі через активність циклонів і проходження хмарних фронтів.

Так, за другу декаду травня в окремих регіонах може випасти місячна норма опадів, а то й більше. Для наочності очікуваної ситуації, карта накопичених опадів (у мм) за вказаний період представлена нижче. З неї добре видно, що найменше дощів відзначатиметься в Криму, а найсильніші опади прогнозуються в Карпатах, а також місцями — у центральних і північно-східних областях.

У другій декаді травня температура буде мінливою, але загалом трохи холоднішою за кліматичну норму, особливо в північних і західних областях. Так, 11-15 травня мінімальна температура вночі коливатиметься в межах +2…+9 °С. У західній частині України на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0…-3 °С. Удень показники температури становитимуть +9…+15 °С, у центральних, південних і східних областях — місцями +16…+19 °С.

У період із 16 до 20 травня спостерігатимуться помітні коливання температури з вищими показниками на півдні та сході країни і нижчими значеннями в північно-західних областях.

Отже, протягом прогнозованого періоду спостерігатиметься переважно волога погода, з частими дощами, подекуди поривчастим вітром та холодними ночами практично по всій Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Буковині, майже під кінець весни, несподівано випав сніг. У гірських районах температура вночі опустилася нижче нуля, і деякі села опинилися під снігом.