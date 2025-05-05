Ваша область в зоне катастрофы? Какие регионы Украины больше всего страдают от погоды

Худшая ситуация сейчас на юге Украины

Украина нагревается быстрее, чем большинство других стран мира, что создает серьезные проблемы для некоторых наших регионов. На юге страны, где всегда было сложно выращивать сельскохозяйственные культуры, становится все больше засух, а почвы начинают превращаться в пустыню.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. Ситуация стала еще хуже после разрушения Каховского водохранилища, ранее обеспечивавшего влагой южные области.

По словам ученой, температура в Украине с 1961 по 2024 год росла почти в 2,5 раза быстрее, чем средняя температура на планете. Наша страна обгоняет по этому показателю даже Европу и Северное полушарие в целом.

Худшая ситуация сейчас на юге Украины. Специалисты видят, что площадь Олешковских песков увеличивается, а без достаточного количества влаги этот процесс будет только ускоряться.

"Изменения климата усилили процессы опустынивания. А потеря Каховского водохранилища сделала ситуацию еще хуже. Температура воздуха продолжит расти, а осадков в южном регионе будет все меньше. Это приведет к дальнейшему превращению плодородных земель в пустыню", – объяснила Вера Балабух.

Климатолог предупреждает, что без серьезных мер по водосбережению и адаптации сельского хозяйства к новым условиям южные области Украины ждут сложные времена. Аграриям придется менять подходы к выращиванию сельскохозяйственных культур и искать новые, более засухоустойчивые сорта растений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "сезон дождей" близится. Мы рассказывали, какие украинские области зальет первыми.